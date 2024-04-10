爭監護權 控方律師槍殺辯方律師、前兒媳

拉斯維加斯8日發生兩造為爭子女監護權，一方律師開槍射殺另一方律師和前兒媳的慘劇。圖為警方正在調查。(圖取自KLAS畫面)

內華達州 拉斯維加斯薩默林(Summerlin)一家律師事務所8日發生控方律師開槍射殺辯方律師及其妻子後自殺的槍擊 案，舉槍自盡的控方律師是休斯頓(Joe Houston)，他是女子的前公公，正代表兒子爭取子女監護權。

據警方等知情人士透露，休斯頓這一年來代表兒子迪倫休斯頓(Dylan Houston)向前兒媳艾敘麗·普林斯(Ashley Prince)爭取監護權。代表艾敘麗的資深律師是她的現任丈夫丹尼斯普林斯(Dennis Prince)；夫妻倆在槍擊案中喪生。

槍案發生後提交的法庭文件顯示，迪倫‧休斯頓案發當天並未出庭。聽證會有七人參與，其中包括一名法庭記錄員。會議室作證程序開始五分鐘後，休斯頓「站起來，眼神呆滯慌亂，掏出手槍向丹尼斯‧普林斯開了四槍」。

法庭文件寫道，「會議室內一名懷孕女律師威爾遜(Shannon Wilson)立即躲到桌下，請求休斯頓不要傷害她肚子裡的孩子，休斯頓准她離開會議室。她迅速離開並躲到他處後，聽到更多槍響」。

法庭紀錄顯示，迪倫休斯頓也是律師，他與艾敘麗結婚四年後，於2021年10月訴請離婚，後來離婚令授予雙方子女共同監護權，但他們目前五歲和四歲大的孩子監護權仍有爭議。

槍案發生幾小時後，艾敘麗·普林斯的另一位律師羅貝洛(Michele Lobello)提出緊急動議要求獲得子女單方監護權。羅貝洛在文件中指出，迪倫休斯頓在案發生時的行為表明，「在此令人髮指行為實施前，他必然知道他父親的意圖」。羅貝洛寫道，槍案發生後，迪倫休斯頓就試圖去接孩子放學。

但迪倫休斯頓回應否認自己預先知情也並非同謀；他寫道，「除喬休斯頓外，無人知曉這場悲劇的動機。辯方指稱這是『有計畫的襲擊』，是一種侮辱，是在投機」。

休斯頓家人9日聲明表示，「拉斯維加斯大都會 警局正就全案調查中，任何對細節的揣測，只會讓我們全家更加傷慟欲絕」。