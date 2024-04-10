我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

爭監護權 控方律師槍殺辯方律師、前兒媳

記者胡玉立／綜合報導
拉斯維加斯8日發生兩造為爭子女監護權，一方律師開槍射殺另一方律師和前兒媳的慘劇。圖為警方正在調查。(圖取自KLAS畫面)
拉斯維加斯8日發生兩造為爭子女監護權，一方律師開槍射殺另一方律師和前兒媳的慘劇。圖為警方正在調查。(圖取自KLAS畫面)

內華達州拉斯維加斯薩默林(Summerlin)一家律師事務所8日發生控方律師開槍射殺辯方律師及其妻子後自殺的槍擊案，舉槍自盡的控方律師是休斯頓(Joe Houston)，他是女子的前公公，正代表兒子爭取子女監護權。

據警方等知情人士透露，休斯頓這一年來代表兒子迪倫休斯頓(Dylan Houston)向前兒媳艾敘麗·普林斯(Ashley Prince)爭取監護權。代表艾敘麗的資深律師是她的現任丈夫丹尼斯普林斯(Dennis Prince)；夫妻倆在槍擊案中喪生。

槍案發生後提交的法庭文件顯示，迪倫‧休斯頓案發當天並未出庭。聽證會有七人參與，其中包括一名法庭記錄員。會議室作證程序開始五分鐘後，休斯頓「站起來，眼神呆滯慌亂，掏出手槍向丹尼斯‧普林斯開了四槍」。

法庭文件寫道，「會議室內一名懷孕女律師威爾遜(Shannon Wilson)立即躲到桌下，請求休斯頓不要傷害她肚子裡的孩子，休斯頓准她離開會議室。她迅速離開並躲到他處後，聽到更多槍響」。

法庭紀錄顯示，迪倫休斯頓也是律師，他與艾敘麗結婚四年後，於2021年10月訴請離婚，後來離婚令授予雙方子女共同監護權，但他們目前五歲和四歲大的孩子監護權仍有爭議。

槍案發生幾小時後，艾敘麗·普林斯的另一位律師羅貝洛(Michele Lobello)提出緊急動議要求獲得子女單方監護權。羅貝洛在文件中指出，迪倫休斯頓在案發生時的行為表明，「在此令人髮指行為實施前，他必然知道他父親的意圖」。羅貝洛寫道，槍案發生後，迪倫休斯頓就試圖去接孩子放學。

但迪倫休斯頓回應否認自己預先知情也並非同謀；他寫道，「除喬休斯頓外，無人知曉這場悲劇的動機。辯方指稱這是『有計畫的襲擊』，是一種侮辱，是在投機」。

休斯頓家人9日聲明表示，「拉斯維加斯大都會警局正就全案調查中，任何對細節的揣測，只會讓我們全家更加傷慟欲絕」。

槍擊 大都會 內華達州

上一則

安排偷渡並恐嚇無證少女 兄妹遭重判

下一則

男同性戀捐贈精子限制 FDA年底放寬

延伸閱讀

賭城律所爆槍案 槍殺前兒媳夫妻後 律師自殺

賭城律所爆槍案 槍殺前兒媳夫妻後 律師自殺
14歲少年聞屋外騷動出門查看 卻在家門口遭槍殺

14歲少年聞屋外騷動出門查看 卻在家門口遭槍殺
911賠償金 華埠多名長者已收到

911賠償金 華埠多名長者已收到
洛杉磯跨性青年遭槍殺 變性人群安危堪憂

洛杉磯跨性青年遭槍殺 變性人群安危堪憂

熱門新聞

篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在募款餐會上再度拿移民問題作文章。(路透)

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

2024-04-07 22:48
前總統川普。(路透)

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

2024-04-04 10:38
國土安全部部長梅奧卡斯(左)表示，他今年2月18日在維也納會晤中國國務委員、公安部部長王小洪(右)時，曾討論讓中國就接回遭美國遞解的中國無證客一事。(取自國土安全部官網)

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

2024-04-06 21:27
全球最富有女性排在第15位，為歐萊雅集團繼承人梅耶爾，995億美元身家，連續第4年成為全球女首富。(路透)

全球最有錢女性 梅耶爾蟬聯4年榜首 泰勒絲首登富比世榜

2024-04-03 02:17
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）右一為台駐捷克代表柯良叡。 圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台

傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 成捷中外交事件

2024-04-05 15:50
蔣莎樂(右)4日宣布破獲一起涉及千萬元的殺豬盤騙案。(記者顏潔恩 / 攝影)

紐約檢調破獲逾千萬元「殺豬盤」 華人受害多 騙子帳戶可能設在中國

2024-04-05 02:30

超人氣

更多 >
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡