我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H-1B新規 移民律師：華人首輪中籤率提升

拉斯維加斯律所爆槍擊案 律師殺前兒媳夫妻後再自殺

台積宣布亞利桑納蓋第3座晶圓廠 總投資額逾650億

記者簡永祥、呂俊儀／台北報導
台積電8日宣布將在亞利桑納州興建第三座晶圓廠，在美投資金額也上調至逾650億元。(本報資料照片)
台積電8日宣布將在亞利桑納州興建第三座晶圓廠，在美投資金額也上調至逾650億元。(本報資料照片)

台積電與美國商務部8日共同宣布，台積電前往美國亞利桑納州投資案，最高可獲得美方直接補助66億美元。台積電也宣布將在美國設立第三座晶圓廠，預計將在2030年前導入二奈米或更先進製程；而台積在美擴廠後，在當地投資金額增至逾650億美元。

台積電將在美國蓋第三座晶圓廠，並導入二奈米或更先進製程。產業界人士表示，台積擴大在美布局，形同宣告美國將是台積電除了台灣之外，另一個先進製程生產重鎮。

台積電表示，上述補助案，是由美國商務部和台積亞利桑納（TSMC Arizona）共同簽署一份不具約束力的初步備忘錄，並基於美國「晶片與科學法」，台積電除了獲美方最高66億美元補助外，另可獲最高50億美元貸款。

台積電董事長劉德音透過新聞稿指出，「晶片與科學法」為台積公司創造了機會，推動這項前所未有的投資，使台積能以在美國最先進的製造技術提供晶圓製造服務；「台積電在美國的營運，讓我們能更好地協助我們的美國客戶，其中包括數間全球領先的科技公司」。台積電總裁魏哲家表示，藉由提升TSMC Arizona在先進製程技術上的產能，來幫助客戶釋放創新。

台積電獲得美國政府補助的消息傳出後，台積電三大客戶蘋果、輝達與超微同聲力挺。蘋果執行長庫克指出，很榮幸能在台積電美國生產的拓展中發揮關鍵作用，將繼續在美國投資，支持美國先進製造的新時代。

輝達執行長黃仁勳則說，很高興在台積電為亞利桑納州帶來其先進製造設施的同時，繼續與台積電合作。超微執行長蘇姿丰也表態，超微致力於維持與台積電的合作夥伴關係，並期待在美國生產超微最先進的晶片。

台積電指出，亞利桑納首座晶圓廠依進度，將於2025上半年開始生產四奈米製程技術，第二座廠除了三奈米，並將於2028年生產二奈米。至於第三座晶圓廠預計將在21世紀二十年代底（2029-2030），採用二奈米或更先進的製程技術進行晶片生產。

台積電 投資 晶片

上一則

川普最新聲明：墮胎禁令應由「各州」決定

延伸閱讀

日向岸田展開訪美行程 著眼從「三箭頭」進一步靠攏美國

日向岸田展開訪美行程 著眼從「三箭頭」進一步靠攏美國
推算台積電在美第三廠時程 台將推進至1.4奈米或1奈米

推算台積電在美第三廠時程 台將推進至1.4奈米或1奈米
路透：美下周宣布三星獲60億-70億美元晶片補貼 在德州擴廠

路透：美下周宣布三星獲60億-70億美元晶片補貼 在德州擴廠
美股早盤平盤波動 台積電ADR漲1.7%

美股早盤平盤波動 台積電ADR漲1.7%

熱門新聞

篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在募款餐會上再度拿移民問題作文章。(路透)

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

2024-04-07 22:48
前總統川普。(路透)

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

2024-04-04 10:38
國土安全部部長梅奧卡斯(左)表示，他今年2月18日在維也納會晤中國國務委員、公安部部長王小洪(右)時，曾討論讓中國就接回遭美國遞解的中國無證客一事。(取自國土安全部官網)

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

2024-04-06 21:27
全球最富有女性排在第15位，為歐萊雅集團繼承人梅耶爾，995億美元身家，連續第4年成為全球女首富。(路透)

全球最有錢女性 梅耶爾蟬聯4年榜首 泰勒絲首登富比世榜

2024-04-03 02:17
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）右一為台駐捷克代表柯良叡。 圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台

傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 成捷中外交事件

2024-04-05 15:50
蔣莎樂(右)4日宣布破獲一起涉及千萬元的殺豬盤騙案。(記者顏潔恩 / 攝影)

紐約檢調破獲逾千萬元「殺豬盤」 華人受害多 騙子帳戶可能設在中國

2024-04-05 02:30

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感

3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算
如何消除眼袋？皮膚科醫生教你

如何消除眼袋？皮膚科醫生教你