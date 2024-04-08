美向盟國示警：中國正向俄提供軍事衛星情報

中國與俄羅斯加強軍事合作，美國已經警告盟國注意嚴加防範。圖為本月5日在烏克蘭東部頓巴斯作戰的烏軍。(路透)

英國軍事智庫公布的報告顯示，隨著中國與俄羅斯 加強軍事合作，中國正在向俄羅斯提供軍事衛星情報，因此美國已經警告盟國注意嚴加防範。

據商業內幕(Business Insider)7日報導，位於倫敦的軍事智庫「皇家聯合軍事研究所」(RUSI)一個月前公布一份報告指出，俄羅斯與中國正加強在5G通訊和衛星領域的合作，而且中國將衛星收集的地理空間(geospatial)情報提供給俄羅斯，引發美國關切。

「歐盟 衛星中心」(European Union Satellite Centre，EUSC)表示，只要掌握地形數據，即可製作真實地圖並模擬地形，提高軍事攻擊辨識度，成為武力威脅一大助力，可見衛星圖對參予戰爭的敵對雙方具有關鍵性軍事作用。

知情人士向彭博社(Bloomberg)透露，中國對俄羅斯的軍事援助包括製造坦克、光學、飛彈燃料所需的電子零件與器材，甚至涵蓋太空科技合作。

報導指出，2022年中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭將中俄互惠關係提升至「不封頂」(no limit)友邦，兩國關係日益緊密。

根據中國海關統計，2023年中俄兩國貿易額達到2400億元高點，而且自2022年俄烏戰爭爆發後，由於歐美企業撤離俄羅斯市場，中國不但成為俄羅斯最大商品供應國之一，還向莫斯科提供限制性的「軍民兩用」商品，例如晶片、積體電路等是製造武器的必要零件。

聯邦財政部長葉倫(Janet Yellen)6日提出警告，如果中國企業向俄羅斯提供援助，為俄烏戰爭助一臂之力將帶來「嚴重後果」；她說：「我們已向中國明確表示，我們知道中國企業出口至俄羅斯的商品，讓俄羅斯從中獲得(軍事)援助。」並補充道：「我們不希望此事成為美中雙邊關係絆腳石。」

金融時報(Financial Times)最近報導，國務卿布林肯 (Antony Blinken)已向歐盟告知中國向俄羅斯提供援助的程度，呼籲歐盟採取更多措施全面防堵，報導還指稱布林肯要求盟友直接向中國提出質疑。

根據報導，去年11月一次通話中，當時拜登總統就直接向習近平表達美方對於中國向俄羅斯軍事部門提供援助的憂慮。