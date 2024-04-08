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以軍稱撤減加薩南部兵力 柯比：應是部隊休整

編譯潘勛／綜合7日電
以色列 7日宣布自加薩南部撤出部分部隊。但總理內唐亞胡仍表示，以色列人質未能獲釋，就不會有協議，不會屈從於國際壓力。(路透)
以色列 7日宣布自加薩南部撤出部分部隊。但總理內唐亞胡仍表示，以色列人質未能獲釋，就不會有協議，不會屈從於國際壓力。(路透)

以色列7日宣布，已由加薩南部撤走更多部隊，只留下一個師的兵力，同時派談判團前往埃及，與巴人好戰組織哈瑪斯(Hamas)就停火展開新談判；白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)對此表示，以國的動作看來更像讓部隊休整，幕後思維尚未表達清楚。

路透(Reuters)報導，以色列今年起便減少在加薩的兵員，減輕後備役的壓力；此外來自華府的壓力漸增，要求以國改善加薩的人道處境，尤其上周以軍殺害七名人道工作者之後，更是如此。

以軍發言人對撤軍的理由或撤走多少兵員，並未提供詳情；但以國國防部長加蘭特(Yoav Gallant)表示，部隊會準備未來的加薩行動。

以色列及哈瑪斯都證實派遣特使團前往埃及；哈瑪斯要求任何協議，都要讓這場戰爭結束，以軍撤走；以國已經表示，任何停火之後要推翻在加薩掌權的哈瑪斯。

以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)表示，以色列人質未能獲釋，就不會有協議，他不會屈從於國際壓力；哈瑪斯則表示，停火協議必須納入加薩居民在全加薩自由行動此一內容。

大約130名人質仍扣留在加薩境內。談到部隊撤離一事，以國參謀總長哈勒維(Herzi Halevi)表示，部隊正在調整戰法，以應付長期戰爭。

加蘭特表示，以國將持續作戰到哈瑪斯不再控制加薩或不再能以軍事集團威脅以色列。加蘭特辦公室發表聲明，指他與軍事將領們集會上說，部隊撤離並準備接下來的任務，「還有接下來在拉法(Rafah)地區的任務」。

柯比在哥倫比亞廣播公司(CBS News) 「面對全國」(Face the Nation)節目上說，由以方到7日晨所透露的跡象得知，撤軍大致是為了休整，部隊已連續在加薩四個月，要有撤出的機會，至於休整之後會做什麼，他無法談論。

柯比強調拜登政府已向內唐亞胡明確表示，不支持地面入侵拉法，當地人口稠密，要追打哈瑪斯還有替代選項。美國政府上周遠距會見以國官員，並希望接下來一周左右與以方親自會談，在會議上談論替代方案。

加薩 哈瑪斯 以色列

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