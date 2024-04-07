我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／小紅書成年輕人生活指南

勁球周六開獎延遲 特獎13億元 「請保管好彩券」

專家：葉倫到訪對改善中國出口過剩不會有成效

中央社／台北7日電
美國財政部長葉倫正在中國訪問。（路透）
美國財政部長葉倫正在中國訪問。（路透）

美國財政部葉倫正在中國訪問，議題之一是中國的產能過剩問題。專家說，葉倫此行在改善中國出口過剩的產能問題上「不會有成效」，但至少美國後續對此採取保護性措施會有了正當性。

中國產能過剩問題引發關注，隨著葉倫（Janet Yellen）這次的中國行，外界更是提出各種解讀，有分析指以全球市場來看，中國沒有過剩的問題；也有學者認為，在美國製造業回流的情況下，全球生產者的競爭正在加劇。

據美國自由亞洲電台日前的報導，葉倫抵達中國前向媒體表示，美國政府認真看待中國在太陽能電池、電動汽車與電池等領域的產能過剩問題，並強調「不排除採取額外措施」，來保護美國相關產業。

美國前駐北京公使、目前擔任華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲計畫資深研究員的王曉岷（Robert S. Wang）5日接受自由亞洲電台電話專訪時表示，美國與歐盟各國都對中國傾銷過剩產能的問題開始緊張，因為這會直接衝擊當地製造業。

王曉岷指出，葉倫此次訪中，「這個應該就是主題」，但他認為葉倫此行在改善中國出口過剩產能問題上 「不會有成效」。

雖然如此，王曉岷表示，「至少（葉倫）去了之後，美國接下來採取保護性措施就會有正當性」。

王曉岷分析，「她去雖然是沒效，就是說，中方說我還是要繼續傾銷電池等到歐美，不改變傾銷作為。至少葉倫可以回來說，我談過了，我跟他講很危險，他們還是繼續做，那我們就要採取同樣的保護政策。這樣她可以辯護說，我已經跟他們講說，你們這樣做是傾銷，那我現在要有一個回應」。

王曉岷指出，一般來說，美國對傾銷的回應應是關稅措施，或是其他能提高中國貨物進口成本的方式。

葉倫 財政部 歐盟

上一則

去年中國人非法越界逾2.4萬人 美中談判遞解盼有大突破

下一則

Temu、Shein包裹鑽免稅漏洞 美將嚴查

延伸閱讀

財長葉倫一身「大媽」裝扮訪中國 刺痛了誰？

財長葉倫一身「大媽」裝扮訪中國 刺痛了誰？
葉倫、何立峰會談2天 啟動「平衡增長、反洗錢合作」新倡議

葉倫、何立峰會談2天 啟動「平衡增長、反洗錢合作」新倡議
李強會晤葉倫 強調中美應成為夥伴而非對手

李強會晤葉倫 強調中美應成為夥伴而非對手
葉倫告訴何立峰：支持俄羅斯國防工業將有重大後果

葉倫告訴何立峰：支持俄羅斯國防工業將有重大後果

熱門新聞

墨西哥媒體報導，來自中國的七名女性和一名男性3月29日在瓦哈卡州溺水身亡，被沖上海灘。(取自mexico.quadratin.com.mx的X平台)

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

2024-03-31 21:20
前總統川普。(路透)

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

2024-04-04 10:38
全球最富有女性排在第15位，為歐萊雅集團繼承人梅耶爾，995億美元身家，連續第4年成為全球女首富。(路透)

全球最有錢女性 梅耶爾蟬聯4年榜首 泰勒絲首登富比世榜

2024-04-03 02:17
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）右一為台駐捷克代表柯良叡。 圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台

傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 成捷中外交事件

2024-04-05 15:50
前美國總統川普29日在自家社群轉發呈現總統拜登手腳都被捆綁圖案的影片，拜登競選團隊痛批川普煽動政治暴力，川普發言人則回應拜登利用司法制度打壓對手。（取材自X）

五花大綁總統？川普轉發拜登手腳被綑綁影片 挨轟煽動政治暴力

2024-03-30 21:23
蔣莎樂(右)4日宣布破獲一起涉及千萬元的殺豬盤騙案。(記者顏潔恩 / 攝影)

紐約檢調破獲逾千萬元「殺豬盤」 華人受害多 騙子帳戶可能設在中國

2024-04-05 02:30

超人氣

更多 >
「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能
4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓

4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓
221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴
妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」
四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣