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葉倫、何立峰會談2天 啟動「平衡增長、反洗錢合作」新倡議

記者顏伶如／綜合報導
財政部長葉倫(左)5日至6日在廣州與國務院副總理何立峰(右)舉行多輪會談，葉倫稱雙方對話富有成效。(路透)
財政部長葉倫(左)5日至6日在廣州與國務院副總理何立峰(右)舉行多輪會談，葉倫稱雙方對話富有成效。(路透)

財政部葉倫(Janet L. Yellen)6日在廣州結束與中共中央政治局委員、中國國務院副總理何立峰歷時兩天的會談後發表聲明，對雙方「廣泛而富有成果的」對話表示滿意。雙方同意啟動兩項重要的新倡議。

財政部公布的葉倫的聲明說，「在我與中國同行進行了重要的討論之後，我很高興我們同意啟動兩項重要的新倡議，以推進美國工人和公司的利益並協助維護美國的國家安全」。

中國官方新華社則說，中方就美方對中經貿限制措施表達嚴重關切，並就產能問題作出充分回應。雙方同意繼續保持溝通。

葉倫此行雖然獲得熱切歡迎，但中國卻不接受經濟策略對美國造成威脅的說法。

財政部6日在新聞稿中公布雙方討論重點時說，葉倫在會談中還對何立峰表示，如果中國企業在俄烏戰爭中對俄羅斯提供實質支援，恐將面臨「嚴重後果」(significant consequences)。

葉倫在會後見記者時表示，她與何立峰以及美中兩國代表在6日上午進行了四個半小時會談，單是討論產能過剩就用了超過兩小時。她形容討論富有成效及坦誠，認為中方意識到美方的擔憂，因大量中國產品湧入美國市場，將令美國公司難以競爭，其他國家亦有同樣擔憂。

葉倫還指，她與何立峰亦同意成立一個論壇，就各自金融體系的反洗錢工作合作。

路透報導，葉倫在會談結束時發表聲明中表示，在對中國進行為期四天的訪問中，她的首要任務是說服中國官員控制電動車(EV)、太陽能板和其他清潔能源技術的過剩產能，這些技術威脅到美國和其他國家的競爭企業。

新華社報導形容，雙方圍繞落實中美元首重要共識，就兩國及全球宏觀經濟情勢、中美經濟關係及全球性挑戰「進行了深入、坦誠、務實、建設性的交流」。雙方一致同意在中美經濟和金融工作組項下討論中美及全球經濟平衡增長、金融穩定、可持續金融、反洗錢合作等議題。

葉倫此行是繼2023年7月之後，財長任內第二次訪問中國。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇6日在X平台發文指出，中國出口符合公共福祉。他表示，從全球角度來看，高品質工業生產力及新質生產力(new-quality productive forces)都沒有過剩，而是極度匱乏。

葉倫 財政部 國務院

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