Temu、Shein包裹鑽免稅漏洞 美將嚴查

母公司為中國電商拚多多的Temu、流行時尚購物平台希音(Shein)等被指利用商品免關稅優惠，取得「不公平獲利」，美國將出招打擊。(路透)

母公司為拚多多的Temu、流行時尚購物平台希音(Shein)等大型中國電商廉價服飾得以享受免稅優惠的包裹規定，美國將加強管制。國土安全部 5日指出，價值較低、通常從中國直接寄給美國消費者的「最低進口免稅包裹」(De minimis shipments)，今後將面臨更加嚴格的審查，包括是否有觸犯美國強迫勞動禁令的貨品。

華爾街日報分析，美國政府這次出手是配合打擊非法服飾進口的整體行動，以回應美國產業團體、勞工 工會以及兩黨國會議員要求加強查緝的呼籲。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示：「我們會盡力確保為美國企業維持公平競爭的環境。」國土安全部5日宣布的行動計畫包括擴大鎖定查緝、加強檢測、重點執法行動等。

根據現行規定，價值低於800元的包裹從海外直接寄到美國可免徵關稅 ，美國海關通常不會檢查，比照美國遊客出國旅遊帶著紀念品返美的關稅豁免。不過，以「最低進口免稅額」為名義的包裹，過去幾年數量爆增，在2023年就有超過10億件包裹，其中絕大多數來自中國。

根據中國共產黨問題特設委員會2023年公布報告，「最低進口免稅包裹」約有三分之一是Temu及希音的包裹。

有輿論指出，低於某個價值門檻的包裹免徵關稅，基本上等於出現法規漏洞，美國任憑中國坐享實質上的自由貿易協議。某些美國企業團體則說，「最低進口免稅包裹」是合法管道，讓大小規模不同的貿易都因此受惠，不至於被開銷昂貴的禁令影響。

拜登總統近幾個月努力爭取商業工會支持，拜登政府5日的政策宣布則定調為旨在保障50萬美國紡織業勞工。

梅奧卡斯說，紡織業與其他產業一樣，面臨使用強迫勞工、觸犯海關規定與從事其他非法行為的對手競爭，美國企業因此吃虧，價格遭到不公平手段壓低。

民主黨俄勒岡州聯邦眾議員布盧門瑙爾(Earl Blumenauer)說，處理「最低進口免稅包裹」問題雖只跨出一小步，卻是重要一步。