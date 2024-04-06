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美東罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

新州地震／像雲霄飛車穿地底 美東數百萬人「有震感」

編譯俞仲慈／綜合5日電
在地震發生40分鐘後，紐約市民才接到市府推送的地震警報，遲來的手機警報反倒成為民眾嘲笑的對象。（路透）
在地震發生40分鐘後，紐約市民才接到市府推送的地震警報，遲來的手機警報反倒成為民眾嘲笑的對象。（路透）

美東5日上午10時發生芮氏規模4.8的有感地震，所幸沒有造成人員傷亡，但紐約、新澤西和賓州等地有數百萬人都感受到地震威力，有人誤以為水管爆裂，有人說「好像雲霄飛車穿過地底」，網友紛紛在社群平台議論，掀起一股地震熱。

紐約市布魯克林(Brooklyn，布碌崙)居民尼科萊蒂斯(Carol Nicolaidis)向美國廣播公司新聞網(ABC News)表示：「感覺我家地底有雲霄飛車以時速1000哩行駛，原先還以為是地下管道爆炸。」並形容當時情況：「我坐在客廳看到牆壁就像波浪般晃動」。

美國地質調查局(USGS)表示，規模4.8地震襲擊新澤西州，南至華府、北至緬因州都感受到搖晃，所幸除了鄰近震央的新澤西州黎巴嫩市(Lebanon)有輕微財損外，沒有傳出其他災情。

受到這場罕見地震的震撼，有人認為是「有史以來最酷的事情」並紛紛在社群平台「吐槽」。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，有網友半開玩笑坦承，受災情況只有一把椅子被震倒；還有網友打趣表示：「地震給紐約帶來的好事就是接下來48小時內，大家會像加州人一樣煩人地戲劇化。」

紐約著名地標帝國大廈(Empire State Building)也打出字幕報平安：「我很好」(I AM FINE)。

遲來的手機警報反倒成為民眾嘲笑的對象，有網友貼文表示：「我忍不住笑出來，地震發生後多久才發出緊急警報。」

還有網友自曝地震當時人正在躺在診所：「東岸罕見地震發生之際，『手術中』是一件很倒楣的事嗎？因為我正在拔智齒。」

截至5日上午，X平台的熱搜冠軍是「地震」、第四名是「東海岸」、「康乃狄克州」第五、「USGS」排第六，因此有網友貼文提醒：「一旦加州人睡醒得知此事，我們會多麼羞愧啊。」

還有許多網友感嘆這起地震是數個月來首次讓群眾有機會同舟共濟：「有那麼一刻，感覺像是回到過去的推特(Twitter)。」

地震 新澤西州 加州

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