新州地震／紐市地震警報遲40分鐘 市府挨轟慢半拍

新澤西州5日上午10時23分發生規模4.8地震，但紐約市民卻在地震發生後的40分鐘，手機上才出現提醒地震的警報。(記者和釗宇／攝影)

新澤西州 5日上午10時23分發生規模4.8地震 ，包括紐約在內的美東地區也受影響，但紐約市 民卻在地震發生後的40分鐘，手機上才出現提醒地震的警報，紐約市府被批動作太慢。

這是紐約140年來最強烈的地震，美國地質調查局(USGS)表示，下周可能會發生3.0級別餘震的可能性為46%，比5日地震規模更嚴重的可能性則為4%。

據美國地質調查局的地震即時資訊，這個規模4.8的地震，發生在美東時間10時23分，震央在新澤西州Whitehouse Station北方7公里處，持續了約30秒；震央距離紐約市約50哩，多數紐約市民及建築物，皆可以明顯感受到搖晃，到了當日傍晚6時，再發生一次規模4.0的餘震。

紐約地震發生後20多分鐘，市府通過應用程序Notify NYC向居民發送了第一個警報，警告市民待在室內，若受傷應立即撥打911，而正式的警報在40分鐘後才在手機上響起，告知市民可以照常活動、學校將正常上課、公共交通系統也會照常服務。

「目前並沒有重大傷亡事件、設施基礎損壞的報案，但我們會繼續調查主要的摩天大樓」，市長亞當斯(Eric Adams)表示，這段經歷對於不常經歷地震的紐約客而言，可能會留下很大的創傷，並警告餘震可能會發生，市民應有心理準備。