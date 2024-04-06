新州地震／紐市強震罕見 規模5地震平均「百年一次」

紐約證交所的電視螢幕不斷出現地震的新聞快報。（路透）

根據科學研究顯示，過去300年東岸發生過300多起地震 ，因此5日發生的地震雖然不常見，但也不令人意外。

據紐約時報報導，2008年哥倫比亞大學拉蒙多哈堤地球觀測站(Lamont-Doherty Earth Observatory)研究人員針對紐約市 1萬5000平方哩範圍發生的383次地震，經過研究分析後發現，紐約市周邊地區平均每世紀發生一次規模5的地震；每670年發生一次規模6或以上地震；每3400年就會出現規模7的大地震。

根據發表在期刊「美國地震學會公報」(Bulletin of the Seismological Society of America, BSSA)的研究報告，收集1677年至2007年的地震資料以及過去34年來地震儀器收集的數據，繪製出造成多數地震的一系列斷層圖。

根據史料記載，紐約市發生過三起5級或以上地震，最近一次是1884年，震央位於鄰近康尼島(Coney Island)的外海，造成災區有煙囪倒塌。

雖然美國東北部地震規模小且發生頻率低，但地震專家仍呼籲民眾對地震風險不可輕忽大意。

防震結構工程專家漢布格(Ron Hamburger)表示，震驚紐約市民的地震雖屬罕見，但不會構成威脅；他說：「這在加州 非同小可，但不會對紐約造成任何重大災情」。

地震發生後，紐約市長亞當斯表示會先檢查摩天大樓是否受損。（路透）

根據報導，紐約市110萬棟建築物絕大多數是2000年前興建，當初建築法規並未列入地震風險，直到2000年代初期，紐約市府開始要求建築物必須能夠承受三倍強度的地震，而且規定比位於斷層帶的加州嚴格許多，因此市民不需過於憂心。

漢布格強調：「我認為即使有老舊建築，紐約發生重大地震災難的風險還是非常低」。

報導指出，1994年洛杉磯北嶺(Northridge)發生規模6.7強震，威力是5日東岸地震的700倍以上。