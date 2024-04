新州地震／紐市強震罕見 規模5地震平均「百年一次」

紐約證交所的電視螢幕不斷出現地震的新聞快報。(路透)

根據科學研究顯示,過去300年東岸發生過300多起地震 ,因此5日發生的地震雖然不常見,但也不令人意外。

據紐約時報報導,2008年哥倫比亞大學拉蒙多哈堤地球觀測站(Lamont-Doherty Earth Observatory)研究人員針對紐約市 1萬5000平方哩範圍發生的383次地震,經過研究分析後發現,紐約市周邊地區平均每世紀發生一次規模5的地震;每670年發生一次規模6或以上地震;每3400年就會出現規模7的大地震。

根據發表在期刊「美國地震學會公報」(Bulletin of the Seismological Society of America, BSSA)的研究報告,收集1677年至2007年的地震資料以及過去34年來地震儀器收集的數據,繪製出造成多數地震的一系列斷層圖。

根據史料記載,紐約市發生過三起5級或以上地震,最近一次是1884年,震央位於鄰近康尼島(Coney Island)的外海,造成災區有煙囪倒塌。

雖然美國東北部地震規模小且發生頻率低,但地震專家仍呼籲民眾對地震風險不可輕忽大意。

防震結構工程專家漢布格(Ron Hamburger)表示,震驚紐約市民的地震雖屬罕見,但不會構成威脅;他說:「這在加州 非同小可,但不會對紐約造成任何重大災情」。

地震發生後,紐約市長亞當斯表示會先檢查摩天大樓是否受損。(路透)

根據報導,紐約市110萬棟建築物絕大多數是2000年前興建,當初建築法規並未列入地震風險,直到2000年代初期,紐約市府開始要求建築物必須能夠承受三倍強度的地震,而且規定比位於斷層帶的加州嚴格許多,因此市民不需過於憂心。

漢布格強調:「我認為即使有老舊建築,紐約發生重大地震災難的風險還是非常低」。

報導指出,1994年洛杉磯北嶺(Northridge)發生規模6.7強震,威力是5日東岸地震的700倍以上。