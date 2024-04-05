CIA示警伊朗48小時內恐攻擊 以總理：傷害我們必還擊

以色列1日空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗大使館，狙殺數名伊朗高階軍官後，伊朗民眾當晚在首都德黑蘭焚燒美國和以色列國旗抗議。(路透)

中央情報局(CIA)4日示警，伊朗 將在48小時內報復性攻擊以色列 ；以色列戰爭內閣緊急開會，總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)表示，以軍將自衛；路透報導，以色列部分地區的全球衛星定位系統(GPS)已中斷，以防備飛彈來襲。

伊朗擬從戰略地點射彈

以色列本周空襲擊中敘利亞首都大馬士革的伊朗使館，造成兩名伊朗軍事指揮官身亡；伊朗當局矢言攻擊報復；美方情報單位擔心，以色列可能遭伊朗襲擊。

伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)在攻擊事件後表示：「猶太復國主義政權在自救奮鬥中，增列盲目暗殺的議程。」伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)說：「邪惡的猶太復國主義政權將被我們的勇士懲罰，我們會讓他們對這宗罪行和其他惡行感到懊悔。」

黎巴嫩親伊朗電視台「Al Mayadeen」報導，德黑蘭當局計畫用大量無人機發動，並從戰略地點發射飛彈，進行聯合攻擊。

美國官員擔心，伊朗若對以色列報復空襲，可能導致以色列與哈瑪斯之間的戰爭擴及中東更大範圍。

CIA前官員：以魯莽釀禍

負責中東事務的CIA前資深官員戈夫(Ralph Goff)表示，以色列的空襲決定「魯莽」，「只會讓對伊朗及其代理人的緊張情勢升高」。戈夫告訴「紐約時報」說，以色列試圖攻擊伊朗革命衛隊，「懲罰他們試圖在全球各地謀害或綁架猶太人」。

美軍中央司令部前司令麥肯齊(Kenneth McKenzie)警告，以軍行動「打擊」伊朗，而「伊朗還擊以色列的選項非常、非常有限」，且「以色列不會退縮」。

以色列總理內唐亞胡表示，以軍將對「傷害我們，以及計畫傷害我們的任何人還以顏色」。

拜登 表明將力挺以色列

路透記者和以色列商業樞紐特拉維夫(Tel Aviv)居民表示，GPS服務已中斷，顯然是為了抵禦飛彈攻擊。

五角大廈中東政策前官員達納‧史特勞(Dana Stroul)則警告，這場空襲「大幅加劇不穩定地區演變為全面戰爭的風險」。史特勞說：「當前問題是，伊朗將如何回應，升溫或降溫？」

白宮表示，拜登總統已與內唐亞胡討論伊朗威脅；拜登表明，因應此威脅，美國將力挺以色列。