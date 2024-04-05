我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

CIA示警伊朗48小時內恐攻擊 以總理：傷害我們必還擊

編譯陳韻涵／綜合4日電
以色列1日空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗大使館，狙殺數名伊朗高階軍官後，伊朗民眾當晚在首都德黑蘭焚燒美國和以色列國旗抗議。(路透)
以色列1日空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗大使館，狙殺數名伊朗高階軍官後，伊朗民眾當晚在首都德黑蘭焚燒美國和以色列國旗抗議。(路透)

中央情報局(CIA)4日示警，伊朗將在48小時內報復性攻擊以色列；以色列戰爭內閣緊急開會，總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)表示，以軍將自衛；路透報導，以色列部分地區的全球衛星定位系統(GPS)已中斷，以防備飛彈來襲。

伊朗擬從戰略地點射彈

以色列本周空襲擊中敘利亞首都大馬士革的伊朗使館，造成兩名伊朗軍事指揮官身亡；伊朗當局矢言攻擊報復；美方情報單位擔心，以色列可能遭伊朗襲擊。

伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)在攻擊事件後表示：「猶太復國主義政權在自救奮鬥中，增列盲目暗殺的議程。」伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)說：「邪惡的猶太復國主義政權將被我們的勇士懲罰，我們會讓他們對這宗罪行和其他惡行感到懊悔。」

黎巴嫩親伊朗電視台「Al Mayadeen」報導，德黑蘭當局計畫用大量無人機發動，並從戰略地點發射飛彈，進行聯合攻擊。

美國官員擔心，伊朗若對以色列報復空襲，可能導致以色列與哈瑪斯之間的戰爭擴及中東更大範圍。

CIA前官員：以魯莽釀禍

負責中東事務的CIA前資深官員戈夫(Ralph Goff)表示，以色列的空襲決定「魯莽」，「只會讓對伊朗及其代理人的緊張情勢升高」。戈夫告訴「紐約時報」說，以色列試圖攻擊伊朗革命衛隊，「懲罰他們試圖在全球各地謀害或綁架猶太人」。

美軍中央司令部前司令麥肯齊(Kenneth McKenzie)警告，以軍行動「打擊」伊朗，而「伊朗還擊以色列的選項非常、非常有限」，且「以色列不會退縮」。

以色列總理內唐亞胡表示，以軍將對「傷害我們，以及計畫傷害我們的任何人還以顏色」。

拜登表明將力挺以色列

路透記者和以色列商業樞紐特拉維夫(Tel Aviv)居民表示，GPS服務已中斷，顯然是為了抵禦飛彈攻擊。

五角大廈中東政策前官員達納‧史特勞(Dana Stroul)則警告，這場空襲「大幅加劇不穩定地區演變為全面戰爭的風險」。史特勞說：「當前問題是，伊朗將如何回應，升溫或降溫？」

白宮表示，拜登總統已與內唐亞胡討論伊朗威脅；拜登表明，因應此威脅，美國將力挺以色列。

伊朗 以色列 拜登

上一則

聯邦華裔法官：如果拘留無證童 政府就需要照顧他們

下一則

花蓮大地震／護士站不住也要挺身護嬰 感人影像被喻「天使」

延伸閱讀

拜登與內唐亞胡通話警告：必須保護加薩平民 否則恐失美方支持

拜登與內唐亞胡通話警告：必須保護加薩平民 否則恐失美方支持
拜登試圖藉美援影響以軍 籲內唐亞胡保護加薩平民

拜登試圖藉美援影響以軍 籲內唐亞胡保護加薩平民
加薩人道工作者遇害後 拜登及內唐亞胡將首度通話

加薩人道工作者遇害後 拜登及內唐亞胡將首度通話
內華達州改選舉人票制度 恐令拜登無法跨越當選門檻

內華達州改選舉人票制度 恐令拜登無法跨越當選門檻

熱門新聞

墨西哥媒體報導，來自中國的七名女性和一名男性3月29日在瓦哈卡州溺水身亡，被沖上海灘。(取自mexico.quadratin.com.mx的X平台)

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

2024-03-31 21:20
前總統川普。(路透)

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

2024-04-04 10:38
在這位租客白住兩年七個月的期間，無業遊民的她每天都在公共的樓道與前院裡抽大麻，半夜放音樂擾民。（陳女士提供）

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

2024-03-26 13:08
房東若遇到租霸，通常會很難避免損失。專家提醒擦亮雙眼，及時識別租霸，才有可能盡早脫身。(記者許君達／攝影)

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

2024-03-26 08:40
前美國總統川普29日在自家社群轉發呈現總統拜登手腳都被捆綁圖案的影片，拜登競選團隊痛批川普煽動政治暴力，川普發言人則回應拜登利用司法制度打壓對手。（取材自X）

五花大綁總統？川普轉發拜登手腳被綑綁影片 挨轟煽動政治暴力

2024-03-30 21:23
根據最新民調，認為合法移民對美國有貢獻的民眾大為減低，民眾還擔心大量移民帶來的治安問題。圖為德州美墨邊境公路。（美聯社）

AP民調：32%美國人不信任移民 認為有「重大犯罪風險」

2024-03-30 14:03

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病