精準狙殺伊朗軍官 加薩誤殺志工 以色列攻擊策略引質疑

以色列1日空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗大使館，狙殺數名伊朗高階軍官後，伊朗首都德黑蘭掛出標語，誓言「血債血償」。(歐新社)

以色列 1日空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗大使館，成功狙殺數名伊朗高階軍官；當天晚間，以色列軍隊卻離譜錯殺非營利組織「世界中央廚房」(World Central Kitchen，WCK)的加薩 走廊沿海公路車隊，造成七名外國志工死亡；以軍在大馬士革空襲證明有能力情蒐敵軍動向、實現精準打擊，顯見以色列並非軍事能力不足，而是攻擊策略、交戰規則導致多次誤殺平民的悲劇。

紐約時報報導，以色列官員事後又給出常用理由搪塞：戰場複雜、戰鬥人員與平民混雜、夜間能見度低、目標持續移動以致指揮官決策時間緊迫。WCK共同創辦人、西班牙裔名廚安德烈斯(José Andrés)表示，軍方會知道志工位置是因為雙方有保持聯繫，所以這不是「運氣不好」，更不是「哎呀，我們丟炸彈扔錯人了」。

軍事分析人士表示，這些悲劇是以色列決定消滅哈瑪斯 後，一貫採取「先兵後禮」的交戰方式所導致的可預見結果：以軍12月在加薩誤殺三名人質引起公憤；今年1月又向加薩最大電信公司「Paltel」車隊開火，造成兩名維修人員死亡。

以色列開放大學(the Open University of Israel)教授、IDF專家利維(Yagil Levy)便說，以軍問題不是準確性或疏忽，而是他們想要盡可能殲滅哈瑪斯。援助車隊經常由哈瑪斯關聯分子引導進入加薩，以防止物資被破壞或被盜，對以軍來說某些乘客可能構成合法戰鬥目標，擊殺目標凌駕於尊重平民豁免權。

美國陸軍戰爭學院(U.S. Army War College)教授納格爾(John Nagl)認為以軍應收緊交戰規則，也就是士兵開火的條件，特別是隨著戰事延長，平民中混雜的哈瑪斯分子數量已有所下降。