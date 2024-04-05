以色列炸死志工同天 拜登政府核准增援數千發砲彈

以色列軍1日晚間攻擊非營利組織「世界中央廚房」的加薩走廊沿海公路車隊，造成七名外國志工死亡，但辯稱是「無心之過」。(路透)

華盛頓郵報報導，以色列 炸死七名世界中央廚房(WCK)志工的同一天，拜登 政府核准增援數千發砲彈給以色列。

被以色列「誤殺」的七名志工中，有一名美國公民；儘管舉世譴責以色列，各界也要求美國軍援以色列的條件至少要增加「保護平民」一項，拜登政府照樣展現決心，持續提供致命武器給以色列。

拜登總統對那樁悲劇「至感悲憤與傷心」，說那些志工冒著戰火提供食物給飢餓的平民，「勇敢又無私」，卻慘遭以色列砲火炸死，「這種事情絕對不能重演」。

華郵說，拜登講這些話的同時，卻核准提供更多殺傷性武器給以色列，情緒之波動可想而知。

白宮對此報導，拒絕置評。

以色列政府確認，炸死這批志工的是以色列軍隊，不過是｢無意的」，也保證以色列軍方會「透明」調查此事，並公布調查結果。

美國官員說，國務院 在以哈戰爭爆發之前，就核准交付1000發、每發重500磅的MK82炸彈，1000多發更小口徑的砲彈，以及MK80炸彈的引信。而這批軍援，國會早幾年前就已核准。

國務院發言人確認核准了這批軍援，核可時間在以色列空軍轟炸國際志工車隊之前。

美國政府有權在遞交援助物資之前，暫停整批軍援行動；不過國務院發言人說，2025年之前，美國很可能不會這麼做。對這次增援，美國顯然沒有採取「暫停」措施。

前國務院軍火專家保羅(Josh Paul)說，官方沒公開說明是哪一類型的炸彈炸毀國際志工的卡車，美國提供的小口徑炸彈「當然可以比對出來」。保羅因為抗議美國的加薩政策而辭職。

國務卿布林肯說，美國一再要求以色列保護平民，並讓更多人道援助物資進入加薩地區；他說，「如果我們看不到我們需見的改變，我們的政策就會改變」。