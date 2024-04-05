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拜登致電內唐亞胡要求立即停火 否則影響美國支持

編譯廖振堯／綜合4日電
在以色列炸死七名人道組織成員後，拜登總統(左)4日與以國總理內唐亞胡(右)通話，要求以色列立即停火，否則美國將調整對以國的政策。（路透）
在以色列炸死七名人道組織成員後，拜登總統(左)4日與以國總理內唐亞胡(右)通話，要求以色列立即停火，否則美國將調整對以國的政策。（路透）

非營利組織「世界中央廚房」(World Central Kitchen，WCK)1日在加薩走廊沿海公路遭到以色列部隊誤擊，七名外國志工因此身亡，引起各界強烈譴責。防長奧斯丁(Lloyd Austin)3日已致電以色列防長葛朗特(Yoav Gallant)怒責此事，拜登總統4日再與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)通話，要求以色列立刻在加薩停火，否則會影響美國支持；面臨國際巨大壓力，以色列內閣緊急批准開放北部的埃雷茲過境點(Erez crossing)供物資運送。

據白宮聲明，拜登與內唐亞胡討論了加薩局勢，拜登強調國際志工遭襲乃至於整個地區的人道主義情況都令人無法接受。拜登明確表示，針對平民死傷、人道主義苦難、援助人員安全等問題，以色列需要宣布並實施一系列特定、具體和可衡量的步驟來解決，而美國對加薩的政策將取決於評估以色列如何採取這些步驟。拜登強調立即停火能穩定和改善人道主義局勢、保護無辜平民，敦促內唐亞胡授權談判人員立即達成協議、將人質帶回家。

華爾街日報報導，拜登先前曾說不會停止向以色列運送武器，最新談話也明確表示美國將支持以色列面對伊朗的公開威脅；就在志工遇襲前幾小時，拜登政府正好授權向以色列運送一千餘枚500磅炸彈和一千餘枚小直徑炸彈。官員透露這些武器預計明年初交付，不過美國可能決定暫停。

防長奧斯丁3日晚間則與葛朗特通話，討論以色列戰爭行為以及「拉法行動」的疑慮，這是美以緊繃關係的癥結。奧斯丁在談話中表示WCK志工遇襲，加劇擔憂拉法行動的過程及後果，特別是如何確保巴勒斯坦平民撤離、人道主義援助暢通。

據估計，加薩一半以上的人口在拉法避難，聯合國機構和援助團體現在也駐紮該處，是援助行動的中心。世界中央廚房透過以色列的「占領區政府活動協調部門」(COGAT)與以軍共享位置、協調行動並尋求安全保障；悲劇發生後，以軍1日宣布將接管COGAT與國際援助組織的協調。

以色列媒體當地時間5日最新消息指出，總理辦公室聲明將立即採取措施開放埃雷茲過境點，稱「將防止人道主義危機」，顯見國際壓力奏效。

以色列 拜登 加薩

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