我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

聯邦華裔法官：如果拘留無證童 政府就需要照顧他們

記者顏伶如／綜合報導
聯邦法官朱美瑜裁定，聯邦政府拘留無證兒童之後就要承擔照顧責任。圖為無證兒童隨著家人越境。(路透)
聯邦法官朱美瑜裁定，聯邦政府拘留無證兒童之後就要承擔照顧責任。圖為無證兒童隨著家人越境。(路透)

加州中區聯邦區域法院華裔女法官朱美瑜(Dolly Maizie Gee)3日根據「弗羅瑞斯訴加蘭德案」(Flores v. Garland)裁定，聯邦政府拘留無證兒童之後就要承擔照顧責任，不管無證兒童是否已經正式進入身分審查程序。

根據1997年「弗羅瑞斯訴塞辛斯案」(Flores v. Sessions)裁決結果，國土安全部對於所有取得法定監護權、正在拘留中的未成年兒童，都有提供安置的責任。

大批無證移民從美墨邊境進入加州南部之後，加州當地收容中心人滿為患，數以千計無證客只能在沙漠裡紮營，有時候連續露宿數日。移民權益倡議團體代表暫住帳篷的無證移民提告，指控住宿條件惡劣且「缺乏人道考量」。

聯邦法官朱美瑜裁定，聯邦政府拘留無證兒童之後就要承擔照顧責任。圖為德州一處收容無...
聯邦法官朱美瑜裁定，聯邦政府拘留無證兒童之後就要承擔照顧責任。圖為德州一處收容無證兒童的設施。(路透)

對於無證客安置環境惡劣的指控，邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)並未反駁。不過，邊境巡邏隊主張，法院並不具有管轄權，因為邊境巡邏隊還沒有對遭到拘留的無證兒童展開處理作業手續。

邊境巡邏隊的論述被朱美瑜打回票。她表示，邊境巡邏隊或許無意讓臨時營地淪為骯髒的露天拘留地點，用來安置數以千計的無證移民，但拘留地點已經變成收容未成年兒童，邊境巡邏隊既然擁有這些無證兒童的法定監護權，就要承擔照顧之責。

聯邦法官朱美瑜裁定，聯邦政府拘留無證兒童之後就要承擔照顧責任。(本報資料照片)
聯邦法官朱美瑜裁定，聯邦政府拘留無證兒童之後就要承擔照顧責任。(本報資料照片)

朱美瑜指出，即使被拘留的無證兒童尚未進入身分審查的正式程序，邊境巡迴隊也有照顧責任。她在裁決書中寫道，無證兒童被安排在以柵欄圍起的地點，如果想要離開，就會被強制帶回，「主管機關其實擁有決策權限，可以對無證兒童的健康與福祉做出決定」。

朱美瑜在裁決書中指出，海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)負責在拘留地點提供飲水、洗手台等必要設施，還有流動廁所及垃圾箱，但義工向法院舉報，供水站與洗手台沒有獲得良好管理，最近一次檢查被發現洗手台堆滿垃圾，飲水站出水口則不乾淨。

移民 加州 無證客

上一則

台灣女婿谷立言將接AIT處長 預計520前後上任

下一則

CIA示警伊朗48小時內恐攻擊 以總理：傷害我們必還擊

延伸閱讀

允許加州殺人犯提前釋放 劉龍珠反對SB94提案

允許加州殺人犯提前釋放 劉龍珠反對SB94提案
紐約州醫療補助擴大 無證移民亦可享白卡同等福利

紐約州醫療補助擴大 無證移民亦可享白卡同等福利
張曉寧殺人案 法官稱20年刑期可商量

張曉寧殺人案 法官稱20年刑期可商量
紅色SUV闖入FBI亞特蘭大辦事處「被擋」車子變形、1嫌被拘留

紅色SUV闖入FBI亞特蘭大辦事處「被擋」車子變形、1嫌被拘留

熱門新聞

墨西哥媒體報導，來自中國的七名女性和一名男性3月29日在瓦哈卡州溺水身亡，被沖上海灘。(取自mexico.quadratin.com.mx的X平台)

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

2024-03-31 21:20
前總統川普。(路透)

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

2024-04-04 10:38
在這位租客白住兩年七個月的期間，無業遊民的她每天都在公共的樓道與前院裡抽大麻，半夜放音樂擾民。（陳女士提供）

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

2024-03-26 13:08
房東若遇到租霸，通常會很難避免損失。專家提醒擦亮雙眼，及時識別租霸，才有可能盡早脫身。(記者許君達／攝影)

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

2024-03-26 08:40
前美國總統川普29日在自家社群轉發呈現總統拜登手腳都被捆綁圖案的影片，拜登競選團隊痛批川普煽動政治暴力，川普發言人則回應拜登利用司法制度打壓對手。（取材自X）

五花大綁總統？川普轉發拜登手腳被綑綁影片 挨轟煽動政治暴力

2024-03-30 21:23
根據最新民調，認為合法移民對美國有貢獻的民眾大為減低，民眾還擔心大量移民帶來的治安問題。圖為德州美墨邊境公路。（美聯社）

AP民調：32%美國人不信任移民 認為有「重大犯罪風險」

2024-03-30 14:03

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病