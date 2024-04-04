日各界送暖…311「台人捐獻搶第一」 日歌手：一起想想能為台灣做什麼

0403花蓮大地震造成至少9死、逾千人受傷，日本企業、名人紛紛登高一呼，捐款或發動募款。圖為花蓮災民與救難人員擁抱。（路透）

0403花蓮大地震 造成至少9死、逾千人受傷，日本 企業、名人紛紛登高一呼，捐款或發動募款。日本歌手佐田雅志說，311日本大地震時，台灣人在一夜間捐了200億日圓（1.3億美元）給日本，請大家一起想想可以為台灣做什麼。日本雅虎 也發動網路募款。

日本金融機構陸續展開募款行動，三井住友海上的母企業MS＆AD控股集團籲旗下員工踴躍捐款，集團也會捐出相對的金額給台灣。今年1月能登半島地震，三井住友海上在台灣的員工募得超過1000萬日圓（6.5萬美元）的善款，MS＆AD控股說，發起募款「是在向台灣報恩」。

SOMPO控股與東京海上控股也在討論捐款事宜，三菱UFJ金融集團計畫捐數千萬日圓給台灣，三井住友金融集團與瑞穗金融集團也打算捐錢。

日本雅虎網路募款機制，已經開始接受民眾捐款。這筆緊急支援善款將交給國際非營利組織NGO「PEACE WISH JAPAN」，做為災區的食物、水、醫藥、衛生用品、避難處等的緊急支援。

71歲的創作歌手佐田雅志4日更新Threads，他說，台灣人在311強震的捐款行動，不是金額大小的關係，而是他們對日本的友誼，令人非常高興。當然，金額也非常龐大。他要追蹤者一起想想可以為台灣做什麼，得到熱烈反應。

搖滾天團X的YOSHIKI透過自身營運的美國非營利法人，捐1000萬日圓給中華民國紅十字會。YOSHIKI是知名的慈善家，曾在2019年得到亞洲版富比士的最優秀慈善家30人。