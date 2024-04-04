我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震外籍遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

花蓮大地震／台北盆地、高樓密集有加乘效果「搖晃感勝921」

記者周湘芸、邱瓊玉、鄭朝陽／台北報導
台灣新北市一家印刷廠在3日強震中倒塌，專家擔心未來數天會有再有餘震。(歐新社)
台灣新北市一家印刷廠在3日強震中倒塌，專家擔心未來數天會有再有餘震。(歐新社)

台灣3日發生規模7.2有感地震，很多人腦海立刻湧上1999年921地震恐怖記憶。中央氣象署表示，近28年來共發生七起規模7以上的地震，這次花蓮地震與921大地震規模相當，不同的是921大地震的震央在南投集集的陸地，且震源深度僅8公里，導致災情嚴重；這次震央在外海，影響不像921那麼嚴重。

921大震主因是南投的車籠埔斷層錯動，主震搖晃102秒，比花蓮主震搖晃60秒久。3日地震後有上百起餘震，最大是主震後不到15分鐘規模6.5餘震，921也在一小時內出現規模6.7餘震，一周內規模超過6的餘震八次。

地震測報中心主任吳健富表示，台灣規模6到7地震，一年約二至四個，近28年來規模達7以上地震有七起，其中四起在東部，屏東有兩起。規模最大為921大地震，此次花蓮地震為規模第二大。

氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋說，台灣西部地震都屬活斷層錯動，且西部多為人口稠密都會區，一旦發生大地震傷亡就很慘重；反觀3日的花蓮地震，屬板塊型地震，震央在外海，影響沒那麼大，但後續要注意是否會有海溝型地震及海嘯。

不少台北民眾認為，這次地震搖晃感受比921地震更搖晃，吳健富說，北市建築愈來愈密集、大樓愈來愈高，地震波進入台北盆地後，高樓可能相互影響出現加乘效果，民眾感受也會更加明顯。

地震

上一則

內華達州改選舉人票制度 恐令拜登無法跨越當選門檻

下一則

花蓮大地震／台東外海10年內「海溝型」地震 台北盆地影響大

延伸閱讀

微博超過300則貼文調侃花蓮地震 官方刪留言封帳號

微博超過300則貼文調侃花蓮地震 官方刪留言封帳號
「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定
地震多、地緣政治緊張 CNN：台積電晶片製造「集中在台」風險高

地震多、地緣政治緊張 CNN：台積電晶片製造「集中在台」風險高
南加學者稱花蓮地震引地質災害：山體滑坡地表液化

南加學者稱花蓮地震引地質災害：山體滑坡地表液化

熱門新聞

在這位租客白住兩年七個月的期間，無業遊民的她每天都在公共的樓道與前院裡抽大麻，半夜放音樂擾民。（陳女士提供）

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

2024-03-26 13:08
佛州法律規定，如果房產所有者提交宣誓書聲稱租霸非法居住在房產內，警察便可以將這些不受歡迎的「老賴」趕走。圖為法警迫遷居住在公寓裡的房客。(路透)

租霸橫行／趕人不跑法院 只需宣誓書證明侵入者非租戶

2024-03-26 05:32
墨西哥媒體報導，來自中國的七名女性和一名男性3月29日在瓦哈卡州溺水身亡，被沖上海灘。(取自mexico.quadratin.com.mx的X平台)

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

2024-03-31 21:20
房東若遇到租霸，通常會很難避免損失。專家提醒擦亮雙眼，及時識別租霸，才有可能盡早脫身。(記者許君達／攝影)

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

2024-03-26 08:40
根據最新調查，全美最大的50個都會區租房都比買房划算。（路透）

利率房價雙漲 全美50大都會區 租屋比買房更划算

2024-03-28 15:22
不交租的房客好不容易被趕走了，房子卻已被大肆破壞。(吳業德提供)

租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

2024-03-25 02:28

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖
58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子

58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子