花蓮大地震／台北盆地、高樓密集有加乘效果「搖晃感勝921」

台灣新北市一家印刷廠在3日強震中倒塌，專家擔心未來數天會有再有餘震。(歐新社)

台灣3日發生規模7.2有感地震 ，很多人腦海立刻湧上1999年921地震恐怖記憶。中央氣象署表示，近28年來共發生七起規模7以上的地震，這次花蓮地震與921大地震規模相當，不同的是921大地震的震央在南投集集的陸地，且震源深度僅8公里，導致災情嚴重；這次震央在外海，影響不像921那麼嚴重。

921大震主因是南投的車籠埔斷層錯動，主震搖晃102秒，比花蓮主震搖晃60秒久。3日地震後有上百起餘震，最大是主震後不到15分鐘規模6.5餘震，921也在一小時內出現規模6.7餘震，一周內規模超過6的餘震八次。

地震測報中心主任吳健富表示，台灣規模6到7地震，一年約二至四個，近28年來規模達7以上地震有七起，其中四起在東部，屏東有兩起。規模最大為921大地震，此次花蓮地震為規模第二大。

氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋說，台灣西部地震都屬活斷層錯動，且西部多為人口稠密都會區，一旦發生大地震傷亡就很慘重；反觀3日的花蓮地震，屬板塊型地震，震央在外海，影響沒那麼大，但後續要注意是否會有海溝型地震及海嘯。

不少台北民眾認為，這次地震搖晃感受比921地震更搖晃，吳健富說，北市建築愈來愈密集、大樓愈來愈高，地震波進入台北盆地後，高樓可能相互影響出現加乘效果，民眾感受也會更加明顯。