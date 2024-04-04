我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震外籍遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

花蓮大地震／極淺層地震「超有感」餘震恐規模6.5以上

記者周湘芸、李柏澔、胡瑞玲／綜合報導
台灣新北市一家印刷廠在3日強震中倒塌，專家擔心未來數天會有再有餘震。(歐新社)
台灣新北市一家印刷廠在3日強震中倒塌，專家擔心未來數天會有再有餘震。(歐新社)

台灣3日上午7時58分(台北時間)，在花蓮東部外海這起地震，震得很多人驚心動魄，規模7.2僅次25年前的921大地震，中央氣象署更發布海嘯警報，截至3日晚9時，累積已有204起餘震。氣象署地震測報中心主任吳健富說，花蓮大地震是極淺層地震，從台灣到馬祖、金門等離島都有感，主因是菲律賓板塊從東南邊往西北擠上來，在花蓮外海隱沒在歐亞板塊底下，隱沒過程累積能量超過岩層負荷所致。

吳健富說，不排除陸續出現餘震，時間可能持續數月，尤其未來三天內要慎防規模6.5以上餘震。

他表示，花蓮附近的菲律賓與歐亞兩個板塊因不斷碰撞擠壓，持續累積能量，當岩盤無法承受就會破裂導致地震，自2022年9月17日、18日發生池上、關山地震後，去年地震發生頻率相對偏低，因能量累積沒透過地震適當釋放，導致有較大地震發生，也因一次地震不足以釋放完所有能量，後續會有多起餘震發生。

日本氣象廳也研判這次屬板塊擠壓的「逆斷層型」地震，和元旦發生的日本能登半島地震同類型。

吳健富表示，3日這起規模地震雖發生在東部外海，因震源深度較淺且靠近陸地，對建築影響較大，台北地區因有盆地效應，加上大樓密集，民眾較有感。

氣象署統計，截至3日晚9時，累積204起餘震，其中71起有感餘震，規模6以上兩起，規模5至6有12起。

吳健富也提醒，根據經驗，有些房屋在主震後未有明顯災損，但在看不見的地方已有損害，後續發生的餘震可能擴大災害，提醒民眾確認住宅是否已有位移及裂縫。

地震測報中心前主任郭鎧紋表示，921大地震是規模7.3強震，釋放能量的威力約46顆原子彈，3日地震釋放能量約32顆原子彈。

台灣大學地質系名譽教授陳文山認為，這次強震規模7.2，已影響到旁邊的斷層活動，尤其是中央山脈斷層，後續要特別留意，但觸發後地震規模多大則很難說。吳健富表示，地震確實可能因應力作用，導致其他地區壓力變大，但這股壓力是否足以導致其他斷層錯動或破裂，仍要觀察該斷層活動機制，確實不排除各種狀況。

台灣東部花蓮外海3日因板塊擠壓發生強震，造成宜蘭龜山島的龜首出現岩層剝落，落海過...
台灣東部花蓮外海3日因板塊擠壓發生強震，造成宜蘭龜山島的龜首出現岩層剝落，落海過程掀起揚塵。(圖／漁民提供)
警消3日在台灣東部花蓮災區一棟傾倒的住宅大樓搜尋的可能的受困民眾。(路透)
警消3日在台灣東部花蓮災區一棟傾倒的住宅大樓搜尋的可能的受困民眾。(路透)

花蓮大地震 日本

上一則

花蓮大地震／台東外海10年內「海溝型」地震 台北盆地影響大

下一則

花蓮大地震／倒塌大樓6年前才遇地震修繕 如今直接震倒

延伸閱讀

微博超過300則貼文調侃花蓮地震 官方刪留言封帳號

微博超過300則貼文調侃花蓮地震 官方刪留言封帳號
「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定
地震多、地緣政治緊張 CNN：台積電晶片製造「集中在台」風險高

地震多、地緣政治緊張 CNN：台積電晶片製造「集中在台」風險高
南加學者稱花蓮地震引地質災害：山體滑坡地表液化

南加學者稱花蓮地震引地質災害：山體滑坡地表液化

熱門新聞

在這位租客白住兩年七個月的期間，無業遊民的她每天都在公共的樓道與前院裡抽大麻，半夜放音樂擾民。（陳女士提供）

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

2024-03-26 13:08
佛州法律規定，如果房產所有者提交宣誓書聲稱租霸非法居住在房產內，警察便可以將這些不受歡迎的「老賴」趕走。圖為法警迫遷居住在公寓裡的房客。(路透)

租霸橫行／趕人不跑法院 只需宣誓書證明侵入者非租戶

2024-03-26 05:32
墨西哥媒體報導，來自中國的七名女性和一名男性3月29日在瓦哈卡州溺水身亡，被沖上海灘。(取自mexico.quadratin.com.mx的X平台)

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

2024-03-31 21:20
房東若遇到租霸，通常會很難避免損失。專家提醒擦亮雙眼，及時識別租霸，才有可能盡早脫身。(記者許君達／攝影)

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

2024-03-26 08:40
根據最新調查，全美最大的50個都會區租房都比買房划算。（路透）

利率房價雙漲 全美50大都會區 租屋比買房更划算

2024-03-28 15:22
不交租的房客好不容易被趕走了，房子卻已被大肆破壞。(吳業德提供)

租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

2024-03-25 02:28

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖
58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子

58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子