花蓮大地震／極淺層地震「超有感」餘震恐規模6.5以上

台灣新北市一家印刷廠在3日強震中倒塌，專家擔心未來數天會有再有餘震。(歐新社)

台灣3日上午7時58分(台北時間)，在花蓮東部外海這起地震，震得很多人驚心動魄，規模7.2僅次25年前的921大地震，中央氣象署更發布海嘯警報，截至3日晚9時，累積已有204起餘震。氣象署地震測報中心主任吳健富說，花蓮大地震 是極淺層地震，從台灣到馬祖、金門等離島都有感，主因是菲律賓板塊從東南邊往西北擠上來，在花蓮外海隱沒在歐亞板塊底下，隱沒過程累積能量超過岩層負荷所致。

吳健富說，不排除陸續出現餘震，時間可能持續數月，尤其未來三天內要慎防規模6.5以上餘震。

他表示，花蓮附近的菲律賓與歐亞兩個板塊因不斷碰撞擠壓，持續累積能量，當岩盤無法承受就會破裂導致地震，自2022年9月17日、18日發生池上、關山地震後，去年地震發生頻率相對偏低，因能量累積沒透過地震適當釋放，導致有較大地震發生，也因一次地震不足以釋放完所有能量，後續會有多起餘震發生。

日本 氣象廳也研判這次屬板塊擠壓的「逆斷層型」地震，和元旦發生的日本能登半島地震同類型。

吳健富表示，3日這起規模地震雖發生在東部外海，因震源深度較淺且靠近陸地，對建築影響較大，台北地區因有盆地效應，加上大樓密集，民眾較有感。

氣象署統計，截至3日晚9時，累積204起餘震，其中71起有感餘震，規模6以上兩起，規模5至6有12起。

吳健富也提醒，根據經驗，有些房屋在主震後未有明顯災損，但在看不見的地方已有損害，後續發生的餘震可能擴大災害，提醒民眾確認住宅是否已有位移及裂縫。

地震測報中心前主任郭鎧紋表示，921大地震是規模7.3強震，釋放能量的威力約46顆原子彈，3日地震釋放能量約32顆原子彈。