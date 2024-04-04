花蓮大地震／全球緊盯晶片生產 台積電避難有方

台積電有時被稱為世界上最重要的公司，估計全球90%的超先進半導體晶片都由台積電生產，應對重大天災都有備案。(路透)

華爾街日報(WSJ)3日報導，台灣是世界半導體生產最重要樞紐，卻也是世上最大規模地震熱點之一，這種兩難處境在3日台灣東部發生地震規模7.4強震時受到考驗，世界晶片 代工龍頭台積電 多年來對震災做了充分準備，所以地震發生時雖短暫停產做檢查，但已恢復生產。

台積電汲取1999年台灣921大地震及2011年日本福島震災的經驗，3日花蓮大地震 發生後，曾下令某些地點的工廠停工，但公司表示，初步檢查後發現，安全系統運作如常，沒有受損。至於設備是否可能有任何損壞、停工有無金錢損失，目前不得而知。

台積電主要廠場位在北台灣，以及台灣中、南部等其他距離這次東台灣震央相形較遠之處。

亞洲經常使用規模7地震表來指出地震搖晃程度，若按該表，台灣3日大震震央附近部分地區來到規模6強，近乎最大值；台積電新竹工業園區地近台北，最高搖晃規模為5弱。這種數據通常指出，建築物相關損傷很小或者沒有。

只是以半導體生產設備及材料的精密來說，即便建築物完好，肉眼較看不出來的損壞仍有其可能。

生產半導體的矽晶圓很薄，尺寸約如大型披薩，生產環境要精密控管，哪怕最微小瑕疵都可能要被迫丟棄。

另外，即便短暫停機，對晶片生產都影響不小，因為要時間大費周章來重啟，恐怕要耗費數千萬美元。

台積電及台灣協力晶片廠對這些弱點知之甚詳。台積電在官網上表示，2011年日本關東大地震，許多日本公司才發現自己的應變計畫，不以應付那麼大規模天災以及伴同而起的海嘯，台積電從中學到經驗；此外台灣1999年發生的921大地震，也讓該公司學會因應。

生產延誤約6-10小時

台積電表示，公司在建築物加添阻尼器，以吸收地震能量，還經常辦演習，目標在減少財產損失，盡快恢復作業。

公司另表示，所保的地震險足以「把碰到最壞可能狀況而致的業務損失分散掉」。台積電發言人表示，大樓設計時就設想要抵禦地震，抗震力約與3日發生的地震相等。

Counterpoint Research公司估計，這次地震讓台積電生產延誤約6到10個小時。