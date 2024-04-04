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美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震外籍遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

花蓮大地震／女師折返救貓 21秒後樓塌困樓梯間遇難

記者王思慧、王燕華、林佳彣／連線報導
康姓老師疑似脫逃後又折返找貓，不幸被餘震震落的水泥板壓死。救難人員正將大體移出。（記者林澔一/攝影）
康姓老師疑似脫逃後又折返找貓，不幸被餘震震落的水泥板壓死。救難人員正將大體移出。（記者林澔一/攝影）

花蓮大地震九層樓天王星大樓嚴重傾倒，消防局第一時間救出22名住戶後，發現住7樓的33歲花蓮高農康姓女教師失聯，最後發現她死在建物內。據調查，主震發生時，康女原已脫險，疑發現愛貓仍在屋內而折返，不料在主震後15分鐘的強大餘震再讓大樓受損，康女被掉落的水泥困在一、二樓梯間遇難。

花蓮高農秘書蔡金智說，康老師雖然是代理的輔導教師，但到校服務兩年來認真負責，驟然離世，校內同仁深感不捨。康女的父親得知噩耗，從台中搭飛機趕往花蓮。

3日上午7時58分地震發生時，天王星大樓搖了約十秒後，一樓瞬間塌陷，當時，在路口停等紅綠燈的駕駛與乘客發現不對勁，立刻棄車奔逃，有人跑到一半摔倒，顧不得疼痛，迅速起身遠離現場。大樓許多住戶在地震發生期間逃出，但也有多名住戶受困；游姓男子脫困直呼「我妻子還在裡面」。

花蓮縣消防局自強分隊獲報大樓傾倒立刻趕赴搶救。小隊長蘇金輝說，抵達現場發現三、四、八、九樓分別有住戶受困，立刻升起雲梯車讓隊員靠近受困樓層窗戶旁施援，不過，因大樓傾斜太大，許多民眾被床或衣櫃壓得無法動彈，經消防局特搜隊人員破門進入清除雜物，一一救出受困民眾。

住九樓的林姓女子抱著狗，陪同被櫃子壓傷的母親，由消防局以雲梯車救出；林女餘悸猶存說「人平安就好，還好沒事」。

消防局救難人員已將受困住戶逐一救出，但清查發現住七樓的康姓女老師仍失聯；警方與消防員調閱附近監視畫面，發現康女7時58分已離開建物，後來又折返大樓，在進入天王星大樓側門後，短短21秒，建築物瞬間坍塌。

3日下午3時，特搜隊在變形建築的狹窄空間裡發現受困的康女，呼喊沒反應，以破壞器材清理現場磚石瓦礫等雜物接近她，檢視確認康女遭重壓已無生命跡象。

大地震造成花蓮九人罹難，其中八人都在太魯閣地區及台八線中橫公路、蘇花路廊沿線被落石擊中，死者之一的蘇姓女子，是慈心基金會的減塑講師，喜愛大自然，也致力推動減塑，與友人相約到花蓮遊玩，卻在走得卡倫步道時，不幸與其他兩名同行友人一同遭逢死劫。

64歲蘇姓女子與親友一行七人，當地時間3日清晨5時許搭火車到花蓮，地震發生時，在太魯閣國家公園內的得卡倫步道300公尺處遭遇落石，她和65歲的何姓女友人當場死亡，同行的64歲陳姓女子沒有生命跡象，緊急送醫後仍告不治，另名凃姓友人受輕傷。

搜救人員在花蓮倒塌的天王星大樓裡搜救受困民眾。（圖／花蓮縣消防局提供）
搜救人員在花蓮倒塌的天王星大樓裡搜救受困民眾。（圖／花蓮縣消防局提供）

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