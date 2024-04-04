花蓮大地震／蘇花路廊斷了 比921地震嚴重 橋梁也消失

蘇花公路柔腸寸斷，一出隧道口路面全是崩塌落石無法通行。（記者杜建重／攝影）

花蓮大地震 3日發生規模7.2強震，維繫東部交通的蘇花路廊受創最嚴重，大清水隧道北口的下清水橋斷裂，由於現場餘震不斷，落石坍方頻傳，搶修人員與機具幾乎無法挺進。交通部公路局東區養護工程分局人員感嘆，比九二一大地震更嚴重，預估要人車從最關鍵的斷橋處通過，得花三至四天時間，春假連續假期恐難完全搶通。

3日的強震及餘震，使蘇花廊道柔腸寸斷，處處坍方、落石。台九線蘇花公路崇德段被震出邊坡大面積坍方，落石淹沒道路，雙向阻斷。

位於大清水隧道北北口的下清水橋也被震斷，公路局的空拍照片只見部分橋梁痕跡，下方則堆滿落石，顯見當時天搖地動的力道。

台灣交通部長王國材表示，由於現在往花東的鐵公路都中斷，現已啟動海運接駁計畫，另也請民航局協調加班機，否則民眾就得走南迴公路，開一趟必須用掉大半天。

鐵路與公路是東部民眾倚重的交通路線，但每遇地震，常常就會道路封閉。403大地震造成東部鐵公路嚴重受損，交通部啟動海、空疏運，其中空運部份，民航局協調立榮航空，加開一班次往返松山至花蓮；海運部分，由於今正逢清明連假首日，客輪訂位滿載，航港局調派一艘台北快輪貨輪疏運車輛。

台鐵 公司表示，4日0時可單線搶通蘇澳新到鳳林間西正線，首班車起就恢復單線運轉，各班次正常，現已搶修雙向通車；也因蘇花中斷，台鐵今也加開宜蘭到花蓮間十列次區間快車疏運旅客。