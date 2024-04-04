花蓮大地震／強震頻繁如南加 台具良好防震應變死傷少

花蓮一棟大樓在強震中傾斜，一樓早餐店店面消失。（記者劉學聖／攝影）

台灣3日發生25年來最強烈地震，至少九人死亡，數以百計民眾受傷，房屋與公路受損嚴重，鐵路運行中斷；國家廣播公司(NBC)洛杉磯地方電視台報導，專家指出，人口2300萬的台灣與南加州 一樣強震頻繁，但由於具備良好的防震應變，因此地震死亡人數相對較低。

台灣地處環太平洋火山帶(Ring of Fire)，是圍繞著太平洋、全世界最常發生地震的地區。地震頻繁則因為菲律賓海板塊(Philippine Sea Plate)與歐亞板塊(Eurasian Plate)兩個地殼板塊互動造成張力累積，能量突然釋放時便產生地震。

多山的地理特點讓地面搖晃效果加倍，可能出現山崩。這次地震在靠近震央的東海岸花蓮縣附近便有多處山崩，隧道與公路堆滿大量土石，車輛被砸毀，導致數人喪生。

台灣位於全世界地震最頻繁的區域，地震次數約為加州的十倍。報導指出，這次台灣強震與南加 州地震至少有一個特點類似，就是在大型城市盆地附近發生，人口密集的都會區地底下狀況如何，則讓地震學家憂心。

地震學家瓊斯(Lucy Jones)說，這次台灣地震的斷層為逆衝斷層(thrust fault)，斷層其中一面向上移動，超過另一個斷層，如果發生於海裡，海水將受到嚴重推擠，海嘯因此發生。