花蓮大地震／「一切都在晃」在台美客：像在金山和洛城

蘇花公路路段受災狀況嚴重，巨石擋路，場面怵目驚心。（記者杜建重／攝影）

台灣當地時間3日上午7點58分左右發生規模7.2的花蓮大地震 ，逾千人受傷，一百多人受困，是台灣25年來報告最大的地震；身歷其境的聯合航空空服員凱倫·吳(Karen Wu)說：「我們以為是司機開得有點太快…，接著我們收到警報，才警覺到是地震！」

ABC7訪問幾名從台灣返回舊金山 的乘客，述說他們的經歷。

舊金山地區美國廣播公司7號電視台(ABC 7)報導，地震發生時凱倫·吳和同事蒂娜·莊(Tina Chuang)正在前往桃園國際機場的巴士上；蒂娜·莊說：「我們立即打給家人，他們沒事，我們很幸運，家人都沒事。」

震央距離機場約125哩，但機組人員仍看到不小的損害。

凱倫·吳表示：「在整個機場，我確定天花板有裂縫，因為有滴水，然後所有的免稅葡萄酒和所有東西都掉到地上，所以是的，情況很糟。」

地震發生當下，旅客維達·梅塔(Virnda Mehta)正等待登機，準備返回舊金山，「大家都蹲了下來，有一名保全人員在我旁邊，所以他向我展示該怎麼做的程序，大概30秒左右之後，他說沒事，可以起來走路了。」

梅塔發現吊燈在搖晃時才意識到發生什麼事，「地震非常強烈，我想是我曾感受過最強烈的一次，所以我知道這規模至少有六或七。一切都在搖晃，你可以看出，有灰塵從天花板掉落，一些顆粒之類的。」

一些遊客表示，這次地震對他們來說並不意外。

凱倫·吳說：「我並不驚訝，因為地震很常見，有點像住在舊金山和洛杉磯 的體驗，只是不知道下一次發生大地震會是何時，但我們了解情況，然後會有幾次餘震。」