我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震外籍遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

花蓮大地震／「一切都在晃」在台美客：像在金山和洛城

編譯徐薏茹／綜合3日電
蘇花公路路段受災狀況嚴重，巨石擋路，場面怵目驚心。（記者杜建重／攝影）
蘇花公路路段受災狀況嚴重，巨石擋路，場面怵目驚心。（記者杜建重／攝影）

台灣當地時間3日上午7點58分左右發生規模7.2的花蓮大地震，逾千人受傷，一百多人受困，是台灣25年來報告最大的地震；身歷其境的聯合航空空服員凱倫·吳(Karen Wu)說：「我們以為是司機開得有點太快…，接著我們收到警報，才警覺到是地震！」

ABC7訪問幾名從台灣返回舊金山的乘客，述說他們的經歷。

舊金山地區美國廣播公司7號電視台(ABC 7)報導，地震發生時凱倫·吳和同事蒂娜·莊(Tina Chuang)正在前往桃園國際機場的巴士上；蒂娜·莊說：「我們立即打給家人，他們沒事，我們很幸運，家人都沒事。」

震央距離機場約125哩，但機組人員仍看到不小的損害。

凱倫·吳表示：「在整個機場，我確定天花板有裂縫，因為有滴水，然後所有的免稅葡萄酒和所有東西都掉到地上，所以是的，情況很糟。」

地震發生當下，旅客維達·梅塔(Virnda Mehta)正等待登機，準備返回舊金山，「大家都蹲了下來，有一名保全人員在我旁邊，所以他向我展示該怎麼做的程序，大概30秒左右之後，他說沒事，可以起來走路了。」

梅塔發現吊燈在搖晃時才意識到發生什麼事，「地震非常強烈，我想是我曾感受過最強烈的一次，所以我知道這規模至少有六或七。一切都在搖晃，你可以看出，有灰塵從天花板掉落，一些顆粒之類的。」

一些遊客表示，這次地震對他們來說並不意外。

凱倫·吳說：「我並不驚訝，因為地震很常見，有點像住在舊金山和洛杉磯的體驗，只是不知道下一次發生大地震會是何時，但我們了解情況，然後會有幾次餘震。」

花蓮大地震 舊金山 洛杉磯

上一則

花蓮大地震／強震頻繁如南加 台具良好防震應變死傷少

下一則

花蓮大地震／蘇花路廊斷了 比921地震嚴重 橋梁也消失

延伸閱讀

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定
地震多、地緣政治緊張 CNN：台積電晶片製造「集中在台」風險高

地震多、地緣政治緊張 CNN：台積電晶片製造「集中在台」風險高
南加學者稱花蓮地震引地質災害：山體滑坡地表液化

南加學者稱花蓮地震引地質災害：山體滑坡地表液化
「如921大震」神預言？10萬網友朝聖遭打臉：天天在等搖

「如921大震」神預言？10萬網友朝聖遭打臉：天天在等搖

熱門新聞

在這位租客白住兩年七個月的期間，無業遊民的她每天都在公共的樓道與前院裡抽大麻，半夜放音樂擾民。（陳女士提供）

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

2024-03-26 13:08
佛州法律規定，如果房產所有者提交宣誓書聲稱租霸非法居住在房產內，警察便可以將這些不受歡迎的「老賴」趕走。圖為法警迫遷居住在公寓裡的房客。(路透)

租霸橫行／趕人不跑法院 只需宣誓書證明侵入者非租戶

2024-03-26 05:32
墨西哥媒體報導，來自中國的七名女性和一名男性3月29日在瓦哈卡州溺水身亡，被沖上海灘。(取自mexico.quadratin.com.mx的X平台)

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

2024-03-31 21:20
房東若遇到租霸，通常會很難避免損失。專家提醒擦亮雙眼，及時識別租霸，才有可能盡早脫身。(記者許君達／攝影)

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

2024-03-26 08:40
根據最新調查，全美最大的50個都會區租房都比買房划算。（路透）

利率房價雙漲 全美50大都會區 租屋比買房更划算

2024-03-28 15:22
不交租的房客好不容易被趕走了，房子卻已被大肆破壞。(吳業德提供)

租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

2024-03-25 02:28

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖
58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子

58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子