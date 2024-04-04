花蓮大地震／倒塌大樓6年前才遇地震修繕 如今直接震倒

花蓮大地震，天王星大樓倒塌。救難人員晚間挖出不幸罹難的康姓住戶。（記者林澔一／攝影）

花蓮大地震 天王星大樓在2018年花蓮0206地震時，因受損被列黃單，經修繕已經解除，不料仍被403大地震震倒。花蓮縣政府接獲受損傾倒建物通報，已啟動災害後危險建築物緊急評估程序，動員技師78人投入勘查，已完成逾50棟建物評估，其中12棟列紅單、7棟列黃單。

位於花蓮市軒轅路的天王星大樓，鄰近東大門夜市，1986年取得使用執照，九層樓共有79戶居住，以套房為主，去年底最新的實價登錄約200萬台幣(約6.6萬美元)出頭；2018年花蓮0206地震發生時，天王星大樓曾因牆壁、地磚被震損，經結構技師勘查後貼上黃單，後來經過修繕，恢復原狀使用，因此解除。

花蓮另一棟半倒的北濱街五層樓公寓，由一個家族共同使用，於1994年取得使用執照。

縣府建設處長鄧子榆說，兩棟建物都是在1999年以前建造，屬於九二一大地震前舊的耐震設計規範，屋齡也較老舊，經這次大震過後，兩棟建物傾斜的斜率都超過40分之一，已經算半倒。

鄧子榆初步判斷，兩棟建物遭逢強震，水平加速度的力量相當強，超過一般舊式建築物可以承受才被震毀，依建築法列為危樓並張貼紅單，請屋主拆除。