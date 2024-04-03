世界中央廚房6志工來自歐美 生前「多走一哩路」供援

世界中心廚房(WCK)在運送食物到加薩時遭到以色列攻擊，造成來自各國的七名志工死亡，引起各國抗議。（歐新社）

西班牙名廚安德烈斯(José Andrés)創辦的非營利組織「世界中央廚房」(World Central Kitchen，WCK)遭到以色列 軍隊襲擊，導致七名志工遇難，親友得知消息後，對於死者生前樂意「多走一哩路」提供援助的善行義舉，感到不勝唏噓。

前WCK志工菲爾普斯(Josh Phelps)得知好友、澳洲 籍人道工作者法蘭克康(Lalzawmi Frankcom)遇難消息，難以置信表示：「實在太令人震驚了。」因為前一天，他還用手機傳送過去兩人在南達科他州原住民保留區服務的照片，不料短短數小時後接獲她的死訊。

根據華盛頓郵報報導，43歲的法蘭克康是七名遇難志工之一，此外還有一名巴勒斯坦 人、一名美籍加拿大人、三名英國公民以及一名波蘭公民死亡。

儘管菲爾普斯已經離開WCK，不過菲爾普斯始終將法蘭克康視為患難與共的好友：「只要她出現，總是笑臉迎人，她享受著美好時光。」並透露，2018年法蘭克康辭去銀行工作，前往中美洲旅行，加入WCK團隊幫助弱勢族群，足跡遍布世界各地。

兩人最後一次共同執行任務是2021年的海地貧民區，菲爾普斯表示：「她騎著摩托車四處發送食物，她對我們的服務對象，展現的責任與加倍努力的態度，真的很特別。」

另外某次雙方透過WhatsApp聊天，菲爾普斯詢問她在加薩的現況，她苦中作樂表示：「我習慣無人機了，但嗡嗡聲響會讓我的肚子怪怪的。」

菲爾普斯強調：「她對生活充滿熱情，有一顆服務的心，大家會緬懷她的。」同時澳洲外交部已聯繫以色列政府要求徹查到底：「我們希望(以色列)對這起襲擊事件負起全部責任。」

還有巴勒斯坦死者是26歲阿布塔哈(Seif Issam Abu Taha)，家屬謝里夫(Yousef Sharef)悲痛表示：「他是一個善良、可愛的人，總是做好事，支持需要幫助的人。」

至於波蘭籍死者35歲的索博爾(Damian Sobol)，前WCK志工布蘭茲(Aparna Branz)提到索博爾給人的印象「總是微笑、友善、耐心，隨時準備幫助任何人」，並強調：「在那段可怕的日子裡，他是最耀眼的光芒。」