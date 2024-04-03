世界中央廚房車隊通知以軍卸糧食 仍遭遇多次攻擊

此次遇襲的世界中央廚房車隊，剛卸下糧食，離開倉庫。圖為世界中央廚房的車隊3月中旬進入加薩的資料照片。(路透)

救援組織「世界中央廚房」(World Central Kitchen)及加薩 衛生官員表示，該組織的救援車隊1日晚間遭遇以色列軍隊砲火襲擊，七名救援工作者喪生；事故發生前，車隊才剛卸下百噸糧食離開倉庫，也將行動通知以軍方，但仍遭遇多次攻擊。

紐約時報2日報導，世界中央廚房是由西班牙大廚安德列斯(José Andrés)創辦，組織宣稱救援物資車隊遭以軍攻擊，當時三輛車組成的車隊才在加薩中部城市「迪爾巴拉」(Deir al-Balah)的食物倉庫卸下一批食物，準備離開。

該慈善組織表示，100多噸食物由海上運來加薩，該組織工作者剛送到倉庫卸下。以國軍方曾獲知救援工作者的行動。

紐時檢核過視頻及照片指出，車隊多次遭擊中；車隊最北端的車與最南端的相去約一哩半，兩輛車燒成焦黑，車上物件可以瞧見「世界中央廚房」的標誌。中間那輛車的車頂開了大洞，車輛有組織的清晰標誌。三輛車雖保持距離相當遠，但都在拉席德(Al-Rashid)海岸公路上或附近。

車隊遭遇哪種砲彈攻擊、攻擊是來自地面、戰機或無人機，2日仍不清楚。

世界中央廚房表示，遇害的工作人員當中，一人兼具美國及加拿大雙重國籍，其他人則來自澳洲 、英國、加薩及波蘭；死者身分並未透露。

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)認出死者中一人為澳洲公民佐咪‧弗蘭康(Zomi Frankcom)；波蘭東南城市普瑟米斯(Przemysl)市長巴肯(Wojciech Bakun)認出，死者中有一名該市公民索伯爾(Damian Sobol)。

巴勒斯坦紅新月會表示，醫護人員已取回七名罹難者遺體，安置到迪爾巴拉的一處醫院，外籍人員的遺體則由加薩送到埃及。

英國外相卡麥隆(David Cameron)表示，人道救援工作者受到保護、能夠執行工作，是基本要務，他要求以國官方立即調查此事，提供完整、透明的解釋。

聯合國資深紓困 官員麥高德里克(Jamie McGoldrick)表示，自2023年10月到今年3月下旬，至少有196名救援工作者在加薩及西岸遇害，1日事件並非孤例，加薩沒有安全處所。