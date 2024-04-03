科技限縮、保持溝通…葉倫本周訪中「拿捏與中國之間互動」

財政部長葉倫和國務卿布林肯近期都將再訪問中國，顯示美中關係不脫鈎。圖為去年7月葉倫在北京會見中國總理李強。（路透）

美國國內政治氣氛因為選舉即將到來而對立升高，財政部 長葉倫 (Janet L. Yellen)本周將前往中國訪問，與中方高層官員舉行對話，期盼讓身為全球兩大經濟體的美中之間未來關係趨於穩定。這是繼2023年7月之後，葉倫財長任內第二次訪問中國。

紐約時報報導，葉倫在為期四天行程中，將在廣州、北京與美國企業代表、中國學生與專業人士、中國高層經濟官員舉行會議。拜登 政府設法拿捏與中國之間的互動，在對中國立場轉硬的同時尋求平衡。美國對中國祭出的限縮手段包括禁止提供美國科技，對數十億中國進口商品課徵關稅，但同一時間美國還希望與中國保持溝通暢通，避免雙方之間爆發經濟戰爭。

拜登總統與中國國家主席習近平2日通電話的消息曝光後，財政部便宣布葉倫的訪中計畫。拜習通話結束後，白宮發表聲明表示，拜登針對中國的「不公平經濟政策與非市場經濟措施」導致美國勞工受害提出關切，拜登同時解釋美國將持續採取行動，避免中國取得可能危害美國國家安全的先進技術。

據新華社報導，習近平在電話裡則對拜登表示，美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，制裁中國企業的單子愈拉愈長。這不是「去風險」，而是製造風險。如果美方願意進行互利合作，共享中國發展的紅利，中方的大門始終是敞開的；如果美方執意打壓中國的高度發展，增強中國的正當發展權利，我們也不會坐視不管。

財政部資深官員說，葉倫此行訪問旨在承擔管理兩國經濟關係的責任。

報導指出，拜登政府內部對於中國擴大綠能科技出口的策略感到憂心，例如太陽能板、電子電池等。

財政部官員說，拜登政府對於中國為太陽能科技、電動車及鋰離子電池的全球供應鏈擴大生產恐將帶來衝擊感到憂慮，葉倫訪問期間雙方官員預計將進行「坦誠」對話、雙方官員也將討論全球經濟、打擊毒品走私以及如何聯合對抗氣候變遷。

葉倫在廣州期間將會晤中國國務院副總理何立峰、廣東省省長王偉中、中國人民銀行(中國央行)行長潘功勝。

選舉年與中國打交道格外棘手，因為兩黨都擴大宣傳反中情緒。經濟學者出身的葉倫反對關稅，被中國官員認為是拜登政府裡較有理性的聲音。