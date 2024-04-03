拜習通話 強調台海和平 拜登重申一中 不支持台獨

自去年舊金山拜習會之後，拜登(右)2日與習近平(左)通話近兩小時，包括台海穩定及美中關係，話題廣泛。（路透）

美中元首2日通話，重申要負責任管理雙邊關係，白宮 指，美國總統拜登 在台灣舉行總統就職典禮前夕，對中國國家主席習近平 重申美國的「一個中國」政策，並強調台海和平穩定的重要性；中國外交部轉述，習近平呼籲以和為貴，而台灣問題是不可逾越的紅線，希望拜登落實「不支持台獨」。

通話1小時45分鐘 雙方事後發表聲明

這是拜登和習近平於自去年11月在美國舊金山會議以來首次通話，白宮發言人、新頭銜為白宮國家安全溝通顧問的柯比（John Kirby）2日表示，通話時長約1小時45分鐘，會談氣氛坦率、具建設性、專業且有效率。

白宮和中國外交部事後發表聲明。

習近平指出，中美關係中的負面因素有所增加，需要雙方重視；戰略認知問題始終是中美關係必須扣好的「第一粒鈕扣」，中美這樣兩個大國，不能不來往、不打交道，更不能衝突對抗。

習近平說，要以和為貴、以穩為重，以信為本，落實「舊金山願景」；相互尊重加強對話，並慎重管理分歧。

習近平指台灣是第一條不可逾越的紅線

對於台海問題，習近平強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。對於「台獨」勢力分裂活動和外部縱容支持，「我們不會聽之任之」。希望美方把總統先生不支持「台獨」的積極表態落實到行動。白宮指出，拜習通話回顧舊金山峰會取得的共識和進展，包含禁毒合作、持續進行的軍事溝通、討論解決與人工智慧（AI）相關的風險，以及持續努力投入氣候變遷議敗登重身題與兩國人民的往來。新華社報導，拜登對習近平說，美方不尋求進行新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求透過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。美方資深官員在拜習通話前表示，「（拜登）總統將藉機重申美國的一中政策，強調台海和平穩定的重要性，尤其是台灣五月將有總統就職典禮」。美方資深官員表示，拜習舊金山峰會達成「美中維持溝通管道暢通，以負責任管理美中競爭並預防意外衝突」的共識，這次通話是這項努力作為的一部分，「我也要說，我們對中華人民共和國的做法沒有任何改變，依然聚焦在『投資（國內）、結合（盟友）、（對中）競爭』的架構，激烈的競爭需要密集的外交來管控緊張、了解看法並防止意外衝突。」此外，美中均提到，內閣首長的訪問將很快啟動，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）近日將訪問中國大陸，而國務卿布林肯（Antony Blinken）則是在未來幾周內出發。