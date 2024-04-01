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保守派叫罵 拜登聲明慶祝復活節：記得耶穌犧牲

編譯廖振堯／綜合31日電
全美各地31日紀念復活節。圖為一名婦女在紐約市聖派翠克大教堂祈禱。(路透)
全美各地31日紀念復活節。圖為一名婦女在紐約市聖派翠克大教堂祈禱。(路透)

2009年起每年的3月31日定為國際跨性別現身日(International Day of Transgender Visibility)，拜登自上任以來每年都會慶祝這一天，白宮3月30日也發布公告並呼籲民眾「一起提高全國跨性別者的生活和聲音，努力消除基於性別認同的暴力和歧視」。而今年國際跨性別現身日正好與復活節撞日，引發文化與宗教爭議；前總統川普、競選團隊及其盟友立即猛烈抨擊拜登，批評慶祝跨性別相當於背叛、褻瀆耶穌基督。

華盛頓郵報3月31日報導，拜登是虔誠的天主教徒，每個周末都會上教會，也是歷任總統中第二位天主教徒。31日上午他發表聲明慶祝復活節，「當我們與親人相聚，我們記得耶穌的犧牲。我們互相祈禱，珍惜迎接新未來的恩惠。」

然而川普和共和黨人仍將兩個日子的巧合視為攻擊復活節的核心價值。眾院議長強生(Mike Johnson)發文指責白宮背叛了復活節的中心：耶穌基督的復活。「一方面禁止神聖真理和傳統、一方面宣布復活節為變性日，這是令人憤慨和憎惡的。美國人民會銘記在心。」

川普競選團隊發言人李威特(Karoline Leavitt)3月30日聲明稱在復活節宣布跨性別日是「褻瀆」，呼籲拜登向美國各地上千萬天主教徒和基督徒道歉，「他們認為明天應當只有一個慶祝活動，即耶穌基督的復活…拜登政府多年來一直取悅左翼人士，不尊重基督教信仰。」

白宮還有一項悠久的復活節傳統，讓國民兵成員的子女繪製彩蛋並在白宮展示，但這也被共和黨人大作文章，李威特聲稱拜登禁止這項活動的彩蛋出現宗教元素。

負責該活動的美國雞蛋委員會(American Egg Board)已澄清彩蛋裝飾的規定45年來未變，皆不得包含任何疑慮內容、宗教符號、公開宗教主題、黨派政治言論。

即使如此，共和黨人和保守派媒體包括南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)、前任阿肯色州州長哈克比(Mike Huckabee)、拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)和福斯新聞依然大肆批評這些限制，暗示是到拜登政府才實施。

拜登 復活節 跨性別

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