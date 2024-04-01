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不堪兩黨惡鬥 半數國會資深幕僚考慮辭職

編譯俞仲慈／綜合31日電

隨著國會兩黨政治惡鬥愈演愈烈，不但有多位國會議員紛紛掛冠求去，就連國會山莊近半數資深幕僚也因為不堪職場環境惡化，萌生離意。

根據非營利組織「國會管理基金會」(Congressional Management Foundation，CMF)調查，國會山莊只有約五分之一資深幕僚認為國會確實「發揮民主立法機構應有的作用」；同時有五分之一認為國會是「有效辯論的重要舞台」。

不過仍有近半數國會資深幕僚坦承，因為「對手的激烈言論」而有意離職，最新「國會現況」(State of the Congress)報告即以「國會已經崩解」(Congress is broken)六字總結調查結果。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，從2019年開始，有專責委員會負責推動國會「現代化」改革，提供充足的人力資源並讓幕僚有更多機會獲取專業知識。

更重要的是大幅調薪，聯邦眾議員435間辦公室總預算從過去十年間每年5億5000萬元，增至去年8億1000萬元；從2019年到2023年，國會幕僚平均薪資調漲33%，年薪近7萬4000元；聯邦參議員幕僚長平均收入19萬4000萬元，幾乎比老闆年薪(17萬4000元)還要多12%。

因此2022年到2023年，對於國會山莊「非常滿意」，能夠「獲得高品質、無黨派專業政策知識」的資深幕僚人數增加20%。

不過以黨領政的對立氣氛，已經在國會掀起離職潮，包括下個月轉換跑道的威斯康辛州共和黨籍眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)已有七位眾議員請辭。

國會幕僚即便獲得更多資源與調薪福利，但去年離職率小幅上升4%；一位匿名的共和黨眾議員幕僚對國會亂象不滿表示：「或許去上國會憲政課會有助他們了解代表權如何運作。」

而且CMF調查發現，僅有不到五分之一對於職場感到安全；並有十分之四認為經常受到「直接侮辱或威脅訊息」，眾院委員會民主黨資深幕僚指出：「在此工作對身心帶來的傷害不可低估，我們國家正處於危險中。」

CMF報告呼籲選民對選舉國會議員採取更嚴肅的立場，以鼓勵優秀的人才為國家服務，報告寫道：「國家承受不起失去他們的後果。」

眾議員 共和黨 眾院

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