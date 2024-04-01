科技巨頭離開中國 改到墨西哥投資AI設備

總部在台灣的富士康與美國科技大廠合作，將AI的生產線大舉投資墨西哥，利用北美關稅優惠，加強生產。(路透)

隨著美國科技巨擘離開中國，改到墨西哥 生產人工智慧(AI )設備，一些大型AI業者已要求其台灣製造廠夥伴加強在墨國投資 生產。台灣製造代工大廠富士康、英業達等愈來愈注意這個趨勢，加大在墨西哥的投資，也利用2020年生效的「美墨加協定」(U.S.-Mexico-Canada Agreement)提供的優勢。

華爾街日報(WSJ)31日報導，美墨加自由貿易協定已吸引製造業者數十億元的投資，旨在把生產作業由中國轉移到墨西哥。這個過程通稱「近岸生產」(nearshoring)。

中華民國對外貿易發展協會黃志芳表示，北美三國希望盡可能減少來自亞洲的進口產品；基於此一共識，墨西哥有望成為美墨加貿易協定當中，最重要生產基地。

全世界最大電子產品代工廠的富士康2月宣布，斥資2700萬元在墨國西部哈里斯科州(Jalisco)購買土地，知情人士指出，這是為了大幅擴張公司AI伺服器的生產；富士康表示，過去四年已投資約6億9000萬元在墨西哥。

知情人士指出，富士康墨國廠為美國科技巨擘如亞馬遜、谷歌、微軟及輝達生產AI伺服器。但美方公司拒絕證此一說法。

墨西哥最大民營組織理事長賽萬提斯(Francisco Cervantes)去年就指出，台灣業者加大投資墨西哥，未來十年將大幅修改墨國的產業結構。

AI使用的硬體，由強力電腦伺服器、儲存系統、冷卻單位、連結器等設備組成。外觀看來，這些機器與非AI用途的很類似，但實際上其設計是用來解決AI軟體所需的複雜計算，而且涵蓋最先進的處理單元。

這類設備增加產量，美方公司希望避免重蹈15年前的智慧手機歷史。許多智慧手機的核心及零件生產最後落腳於中國，特別是富士康等公司營運的工廠，用於組裝iPhone。

墨西哥要成為製造業樞紐有其風險，例如犯罪率高、水電供應不足，另為了競爭高科技產品的熟練組裝工人，工資上升很激烈。

一些台灣公司經理人表示，必須依賴民營保全，才能不讓當地幫派來洗劫晶片廠或其他貴重設備；此外墨國工人往往較不願像中國工人那般長時間加工。墨國工人有工會，工廠按規定得遵守美墨加協定的勞動條款。