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支持者卡車畫「綁架拜登」 川普轉發影片被批煽動暴力

編譯徐薏茹／綜合30日電
川普30日貼出影片，一輛支持者的卡車後門有拜登遭綁架的圖像。(取材自X@MikeSington)
川普30日貼出影片，一輛支持者的卡車後門有拜登遭綁架的圖像。(取材自X@MikeSington)

川普29日因在社群媒體上發布一段影片而受到批評，影片其中一個畫面顯示，一輛貨車的後車門上畫著拜登總統被綁住手腳平躺的圖像。

拜登團隊立即譴責該影片內容，競選團隊發言人泰勒(Michael Tyler)表示：「川普經常煽動政治暴力，大家是時候嚴肅看待他的行為了，問問1月6日在保護我們的民主時被攻擊的國會警察就知道了。」

宣傳這段影片引發川普批評者的新一輪譴責，他們指出川普過去多次使用可怕的圖像，聲稱這跨越了美國政治的底線。

29日哈佛大學法律名譽教授特里布(Laurence Tribe)在X平台發文稱：「一輛車後方有拜登總統無助地被綁住的逼真畫像，畫面前方是川普幸災樂禍的臉，他正在威脅總統的生命。」

川普選戰陣營發言人史蒂芬‧張(Steven Cheung)29日晚回應：「該畫像出現在一輛於公路上行駛的皮卡車的後方。民主黨和一些瘋子不僅號召對川普和其家人的可憎暴力，實際上還以司法系統做為武器。」

川普在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發布這段影片，文字說明指出這段影片於28日在紐約長島拍攝，當時川普正參與一名紐約市警察的守靈活動，該警員在攔車檢查時喪生。

影片畫面顯示，一輛經過的貨車以「川普2024」及聲稱支持警察的旗幟裝飾，車尾門上有拜登手腳被捆住的畫像。

為了重返白宮，川普將拜登連任描述為國家的災難，本月稍早他在俄亥俄州的一次集會上警告：「如果我沒有當選，將會是國家的腥風血雨。」

川普談到移民「毒害我們國家的血液」，在最近的一場集會中，川普更將拜登處理邊境問題的方式稱為「推翻美國的陰謀」。

川普 拜登 俄亥俄州

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