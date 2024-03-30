塔塔諮詢遭控「歧視」故意留職缺給低薪印度籍H-1B簽證

華爾街日報報導，至少22名遭到印度顧問公司塔塔諮詢服務開除的美國籍白人、亞裔及西語裔前員工陸續申訴，指控雇主故意把職缺留給低薪的印度籍H-1B簽證持有人。圖為一家科技公司辦公室。(路透)

華爾街日報29日報導，去年12月底迄今，至少22名遭到印度 顧問公司塔塔諮詢服務(Tata Consultancy Services，TCS)開除的美國籍白人、亞裔及西語裔前員工陸續向聯邦平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission，EEOC)申訴，指控雇主存有種族歧視、年齡歧視，故意把職缺留給低薪的印度籍H-1B簽證 持有人。

報導指出，向平等就業機會委員會提出申訴的塔塔諮詢服務前員工年齡在40至60多歲之間，分布於美國十多州，大多擁有企管碩士或研究所以上學位。

塔塔諮詢服務企業總部位於印度孟買，全球員工高達60萬人，客戶族群則包括美國規模最大的十多家知名企業；該公司泰半營利來自北美地區，美國地區的員工負責與客戶之間的面對面接觸。

雖然企業裁員潮中，資深勞工可能面臨較大衝擊，但遭到塔塔諮詢服務開除的白人、亞裔及西語裔前員工在申訴事由中指出，塔塔諮詢服務是以年齡及種族背景做為開除條件，空出職缺則特別青睞持有H-1B簽證的印度勞工，雇主手段明顯違法。

遭開除員工原本主管金融、營運、供應鏈管理等項目，儘管多年來工作考核表現良好，甚至獲得績優獎金犒賞，2023年裡卻突然從負責計畫當中被拔官，想要公司裡尋找其他職位處處碰壁，就連客戶出面要求留任也遭拒絕。這些員工表示，原本負責的專案後來都改由較年輕、缺乏經驗的印度籍H-1B簽證持有人接手。

塔塔諮詢服務發言人說，歧視指控毫無根據、所言不實。發言人表示，塔塔諮詢服務擁有良好紀錄，向來遵守平等就業機會準則。