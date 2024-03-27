川普媒體公司上市 首日一度漲逾50% 身家暴增46億

川普社群媒體公司26日在那斯達克交易所掛牌上市，盤中一度飆漲逾40%；不過財富管理專家警告投資人審慎評估。(路透)

川普 社群媒體公司的股價在那斯達克 (Nasdaq)交易所掛牌上市第一日上漲約16%，推高川普所持該公司大量股份的價值，購買股票支持川普的粉絲所持股份的價值也隨之提升；不過，財富管理專家也警告，川普社群平台絕對低於這個價位，投資 人必須審慎評估。

「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group) 25日由名為「數位世界併購公司」(Digital World Acquisition)的空殼公司收購，經營川普社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)的川普媒體公司現已取代數位世界在那斯達克的位置。

川普媒體公司以57.99元收盤，上漲16.1%，市值達78億5000萬元，股價一度上漲約59%；川普持有該公司近60%股權，目前價值約46億元。

投資川普媒體公司的許多人並非大型機構和專業投資人，而是小型投資者，他們的目的是支持川普，或是試圖在這一狂熱中獲利；這些持股人幫助數位世界的股票在今年成長一倍多。

塔托資本管理公司(Tuttle Capital Management)執行長塔托(Matthew Tuttle)日前接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，川普媒體實際價值應該遠低於90億元，獲得看好有機會獲利純粹拜川普因素之賜，某些民眾預期一旦股票上市，股價便能一飛沖天。

塔托對一般投資人提出警告，川普社群平台上市後，股價上下變動幅度可能「相當瘋狂」，「最好別碰」。塔托表示，先前持有的「數位世界收購集團」股份已經賣出，手上持有的某些股票期權如果公開上市之後股價勁揚就能賺一筆。

真實社群於2022年2月推出，此前一年川普在1月6日國會大廈暴亂後被禁止使用臉書(Facebook)、推特(現為X)等主要社群平台。

26日在真實社群上，用戶發布如何成為持股人的相關貼文，或尋求購買股票的方法。

一名用戶敦促保守派支持代號為DJT的這支股票，使其每股超過100元，「讓自由派抓狂！」；另一名用戶宣稱：「如果你是真正的MAGA支持者，就為自己買一份DJT股票。」

同樣在26日，川普在真實社群發布一段影片，敦促他的支持者購買「天佑美國聖經」。

川普的貼文寫到：「聖周快樂(Happy Holy Week)!讓我們再次讓美國祈禱。隨著我們迎接聖周五和復活節，我鼓勵你們購買一本天佑美國聖經」，貼文引導他的支持者前往販售該聖經的網站，每本59.99元。