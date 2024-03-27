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梅蘭妮亞母親依親來美 川普卻最想廢這移民管道

記者顏伶如／綜合報導
前第一夫人梅蘭妮亞‧川普的母親克納夫斯。(美聯社)
前第一夫人梅蘭妮亞‧川普的母親克納夫斯。(美聯社)

根據25日公布的聯邦政府資料，前第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)當年為母親克納夫斯(Amalija Knavs)擔保，讓母親透過依親申請得以合法入境美國，但這種管道卻是前總統川普最希望終止的移民管道。

華盛頓郵報報導，長達165頁的資料首度讓外界看到克納夫斯從斯洛維尼亞移民美國的完整過程，如果相同狀況發生於川普執政期間，她的移民之路恐怕不能如此順利。克納夫斯已於今年1月過世，享壽78歲。

克納夫斯過世之後，華盛頓郵報向國土安全部索取克納夫斯的移民申請紀錄，因為克納夫斯的隱私保護已經解除。

川普競選團隊發言人不願針對阿瑪利加‧克納夫斯移民申請紀錄置評。

美國公民有權為父母申請來美，但梅蘭妮亞‧川普為母親辦理依親的合法移民管道，卻被川普及川普核心幕僚多次稱呼為「鏈式移民」(chain migration)。

1965年以來的聯邦法律規定，美國公民可以為雙親或未成年兒女申請來美，不必像一般簽證申請般漫長等待。美國公民也可以做為兄弟姊妹或已成年兒女的擔保人(sponsor)，但些案件申請時間耗時較久。

根據川普任內的移民改革法案(Reforming American Immigration for Strong Employment Act ，RAISE Act)，美國公民為雙親申請來美將無法享受加快辦理。川普青睞加拿大版本的計分制移民規定，具備高技能的外籍人才較有優勢，克納夫斯的申請同樣將受到衝擊。

2009年，克納夫斯申請移民簽證時，資料上填寫1964年高中畢業，1966年之前在斯洛維尼亞就讀流行設計學院，但未說明是否取得學位，1967年結婚。

申請資料顯示，1998年退休的克納夫斯會說斯洛維尼亞語，但「正在學習英語」。

川普夫婦的移民律師懷爾德(Michael Wildes)不願針對克納夫斯的移民紀錄發表評論，但表示梅蘭妮亞為父母申請移民是希望能照顧雙親，方便父母自由進出美國，幫忙照料梅蘭尼亞的兒子拜倫‧川普(Barron Trump)。

圖為時任總統川普夫婦與第一夫人梅蘭妮亞‧川普的母親克納夫斯(右)2018年7月1...
圖為時任總統川普夫婦與第一夫人梅蘭妮亞‧川普的母親克納夫斯(右)2018年7月1日在白宮。(美聯社)

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