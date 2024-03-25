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川普恐怖星期一 4.54億押金到期 房產恐查封

編譯陳韻涵／綜合24日電
紐約州檢察長詹樂霞瞄準的川普產業，包括這棟位於華爾街的川普大樓。(歐新社)
紐約州檢察長詹樂霞瞄準的川普產業，包括這棟位於華爾街的川普大樓。(歐新社)

前總統川普25日面對兩大司法夢魘來襲的「曼哈頓恐怖星期一」，豔星封口費案先審並選陪審團，前私人律師柯恩(Michael Cohen)和成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)將出庭作證。

另外，紐約金融詐欺民事訴訟的4.54億元上訴擔保金到期，上訴庭訂26日、28日裁決；川普若未得到上訴法院裁決緩執行，或找到保險公司或透過其他方法籌錢付款，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)、紐約市法警將開始扣押川普的資產。

77歲的川普25日將就2016年大選期間付給緋聞對象丹尼爾斯的封口費案，前往曼哈頓法庭出席聽證會，這是他面臨的四場刑事官司之一，陪審團當天擇訂，但數千件證據將讓審判延到11月大選前；雙方將在審判日前幾周就紐約南區法院的數千頁資料展開攻防。

川普22日在股東投票通過合併媒體公司之前，他宣稱有5億元現金，企業併購後讓他在該企業的股票價值達到33億元。

川普持續策略性將司法與選戰串聯，律師團擇透過行政手段推遲刑事訴訟，或讓法官考慮延至夏季或11月選後開庭的動議，但他25日必須到喬治亞州法院報到並捺指紋。

華爾街川普大樓等資產面臨扣押

紐約州檢察長詹樂霞表示，若川普未能繳納紐約欺詐案審的4.54億元的上訴擔保金，她將開始扣押川普的資產，包括川普珍視的華爾街40號摩天樓、紐約上州威徹斯特郡(Westchester County)的川普威徹斯特高爾夫球俱樂部，以及紐約州七泉莊園(Seven Springs Estate)。

面臨賠款壓力，川普20日發信向支持者求援，希望大家有錢出錢，幫助他支付不斷膨脹的法律費用，信件標題是「不要用妳的髒手碰川普大廈」，內容寫道：「瘋狂激進的民主黨檢察長詹樂霞想要沒收我在紐約的財產，包括標誌性的川普大廈！」

封口費案先選陪審團 審判延至4月中

川普為籌上訴擔保金困擾一周，但25日將迎來好消息，主審封口費案的紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)同意將審判延至4月中旬，但陪審團遴選仍依原訂審判日期在3月25日啟動。

此外，默欽裁定川普前私人律師柯恩、小報「國家詢問報」母公司「全美媒體公司」(National Enquirer)前執行長派克(David Pecker)、花花公子雜誌(Playboy)前女郎麥克道格(Karen McDougal)，以及川普大樓(Trump Tower)警衛薩尤丁(Dino Sajudin)都可出庭作證。

川普 紐約州 華爾街

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