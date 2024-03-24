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大谷靠其他翻譯才知水原出事 帳戶被盜用變幫還債

記者陳宛晶／綜合報導
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平(左)與口譯員水原一平(右)，本月16日在南韓參加記者會。平日兩人形影不離。日前傳出水原涉簽地下賭場，被指控偷走大谷450萬多元，已被道奇隊開除。(美聯社)
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平(左)與口譯員水原一平(右)，本月16日在南韓參加記者會。平日兩人形影不離。日前傳出水原涉簽地下賭場，被指控偷走大谷450萬多元，已被道奇隊開除。(美聯社)

水原一平非法賭博事件爆發後，大聯盟決定啟動調查，首先公開這起醜聞的ESPN也還原時間軸，顯示大谷翔平直到20日賽後返回飯店的路上，透過其他翻譯傳達，才知道水原一直在說謊。

ESPN近一步公布調查、採訪這起事件的時間軸，消息17日開始傳開；ESPN18日聯繫大谷的經紀人巴列羅(Nez Balelo)，並未馬上獲得回應，兩個半小時後，緊急聘來的危機應對發言人回覆ESPN，他正在催促大谷團隊加速提供資訊，隨後他向ESPN表示，水原終於對巴列羅坦白，承認那是大谷幫他償還的債務，而大谷也說是自己幫他還債；但並不清楚此時大谷與巴列羅的對話是否也是透過水原傳達。

ESPN表達希望親口聽水原一平說，大谷團隊19日安排了ESPN採訪水原一平，在約90分鐘的電話訪問中，水原表示並不知道該投注站是非法的，而他在2022年時就已經累積100萬元債務，必須向親朋好友借錢，他不敢告訴大谷，「我必須跟上他的生活方式，但我不敢告訴他這件事。」

水原表示，直到2023年初，債務達到400萬美元，他才告訴大谷這件事，大谷雖然很不開心，但他說會幫這個忙。至於大谷知不知道債務是因非法賭博而來？水原說：「他完全不知情，我只有跟他說，我需要匯幾筆錢還債，他沒有問是否違法。」兩人從電腦登入銀行帳戶，在幾個月裡陸續轉帳八到九筆各50萬元的款項，大谷備記「借款」，而最後一筆轉帳的時間點是去年10月。

水原表示，他告訴大谷會還這筆錢。

周三首爾戰賽後，水原在休息室內講述接下來將爆出的新聞，全隊在這時聽到的版本，也都是大谷幫忙償還債務，直到回飯店的巴士途中，大谷才問起剛剛水原說了什麼，而大谷向經紀公司回應，自己不知道水原所說的這個版本，也是這時才發現帳戶的錢被盜用。

大谷團隊隨後向ESPN建議不要報導這則新聞，「一平在說謊，翔平並不知情！」考慮到事情的嚴重性，ESPN向大谷團隊設下下午1時45分前要收到回覆的大限，最終在2時收到聲明稿，半小時後水原遭到道奇開除，而ESPN這時再次聯繫水原，而這回他的回話少了許多，一再強調所有事情都是自己做的，與大谷無關，之後一連幾個提問都僅用「yes」和「no」回應。

大谷翔平 道奇

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