各運動聯盟防「賭」 球員、教練身邊人有更大風險

全美合法運動賭博迅速擴大，已有38州運動博彩合法化。2023年下注於運動已將近1200億元。佛蒙特州今年1月11日手機可合法下載運動賭博程式，投注賭博，運動賭博將可為佛蒙特州一年帶來數百萬元的收入。(美聯社)

自從最高法院六年前廢掉運動賽事只能在拉斯維加斯賭城裡賭的法律，各種運動聯盟扔下過去幾十年的抗拒，一頭熱往博弈業走，現在職業聯盟由賭場、莊家一拿千百萬元，而莊家們大舉吸引新賭客；但一邊與博弈業打交道，各聯盟仍主張自己辦的賽事公正無欺，意味著處罰任何涉賭球員或教練，但紐約時報警告說，風險遠遠不止如此。

只罰球員或教練，這種思維是認為他們有動機以狡猾的手段影響比賽結果，例如減少得分。

對各聯盟來說，更大的風險或許來自球員、教練的身邊人。

20日傳出洛杉磯道奇 道二刀流球員大谷翔平的口譯員水原一平被指控偷走大谷450多萬元，據稱去地下賭場賭博，正接受聯邦調查一事，水原已遭道奇隊開除。

大谷處境的細節仍然十分模糊。但他與水原親密共處多年，難免挑起不舒服的問題，就是水原利用有關大谷的內線知識，為自己的賭博加大好處。舉個例子，有誰更了解大谷這位選手是否膝蓋痠痛，或者預計先發日肩膀不舒服？

職棒大聯盟發言人表示，正在搜集本案相關事實。

紐約州博弈委員會(New York State Gaming Commission)執行董事威廉斯(Robert Williams)表示，球員或球隊的附隨人員，使用內線消息來下注賭博，不僅是對運動賽事最大的威脅之一，也是對警方最難克服的問題。

的確，合法的運動賭博迅速擴大之中，讓追蹤可疑活動變成打地鼠般的遊戲。「美國博彩協會」(American Gaming Association)指出，2023年下注於運動已將近1200億元；比起2018年，賭運動的人增加近2500萬人，而將運動博彩變為合法的州，今年將來到38州。

加州 是負隅頑抗的州之一，或許正因如此，水原才要去找地下賭場；不管如何，水原是最新但肯定絕非最後一位球隊或聯盟雇員涉賭；上周在職業美式足球 隊「傑克森威爾美洲虎隊」(Jacksonville Jaguars)財務部工作的巴特爾(Amit Patel)因為侵吞球隊2200多萬元，被判刑六年半；他用這筆錢的一些在博弈網站下注、買加密貨幣、運動紀念品，以及鄉村俱樂部會員權。

一些專家認為，美國職業運動員拿的薪津這麼高，不會有什麼動機去搞比賽結果；只是對賭徒有用的內線消息，依然可以透過其他管道滲透出來。