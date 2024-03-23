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參院通過1.2兆美元支出包裹法案 政府關門威脅暫除

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參院通過1.2兆美元支出包裹法案 政府關門威脅暫除

中央社／華盛頓23日綜合外電報導
拜登。（路透）
拜登。（路透）

美國聯邦參議院今天凌晨表決通過1兆2000億美元支出包裹法案，使美國政府部門關門的威脅延後至秋季。法案如今交由總統拜登簽署成為法律。

美聯社報導，美國現行財政年度已過了近6個月，這套支出法案現在才通過，可謂姍姍來遲。參院以74票對24票通過法案。

美國政府部門的經費來源於昨天午夜到期，但不久後白宮發出通知，宣布白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）已暫停手邊的政府關閉準備作業，因為對於美國國會將通過支出法案、並由拜登（Joe Biden）今天完成簽署深具信心。

法新社報導，聯邦眾議院已通過這套支出法案，但參院未能趕在午夜期限前通過、讓數個重要政府部門維持運作。所幸今天凌晨參院投票通過法案，化解危機。

參院經過數小時激烈協商後，多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「這並不容易，但今晚我們的堅持是值得的。」

他在法案最終表決前還說：「我們能達成跨黨派同意來完成這項工作，對美國人民來說是好消息。」

這套支出法案包裹6項法案，涵蓋美國聯邦政府經費中規模最大及最引起爭執的部分，包括國防部和國土安全部的經費。眾院昨天中午表決通過包裹法案後，國會山莊便進入緊要且充滿張力的一天。

這套支出法案若未通過，將影響約70%的聯邦政府機關和部門運作。其餘30%的機構和部門，包括農業、科學、退伍軍人、交通和住房等，運作經費已在2月獲美國國會通過，沒遭遇重大爭議。

參院 拜登 白宮

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