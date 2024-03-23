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空殼公司決議收購「真實社群」 川普30億入袋

記者顏伶如、周芳苑／綜合報導
投資人同意併購川普持股的社媒公司，股票預定下周上市。(路透)
投資人同意併購川普持股的社媒公司，股票預定下周上市。(路透)

俗稱空殼公司(shell company)的特殊目的收購公司(special-purpose acquisition company，SPAC)「數位世界收購集團」(Digital World Acquisition)，股東22日投票通過決議，同意併購前總統川普自創社群平台「真實社群」(Truth Social)；華爾街日報報導，經過整併之後，原本用戶人數及業績收入都相當有限的「真實社群」估計下周一便將公開上市，川普可望有30億元財富入袋，對於正在參選的川普來說，這筆收入將有減輕財務壓力的效果。

「數位世界收購集團」是那斯達克(Nasdaq)交易所上市公司，今年以來股票已上漲130%，最近股價約40元左右。「真實社群」市值估計約50億元，川普將持有新公司六成持股。「真實社群」力拚上市的消息傳出之後，川普支持者熱情相挺，讓「真實社群」市值一路走高。

報導指出，「真實社群」股票上市時，股票市場的股票代碼將是川普姓名縮寫「DJT」。「真實社群」母公司為「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group)。

「真實社群」上市之路走了大約兩年半，期間發生了內線交易起訴以及證券管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)調查裁定罰款。

川普2021年國會暴亂後連續遭臉書(Facebook)、推特(Twitter)等主流社群媒體封殺，自創「真實社群」與支持者互動。華爾街日報分析，「真實社群」雖然仍屬於萌芽階段，卻可能創下企業家出身的川普叱吒商場生涯中，獲利表現最亮麗的一筆投資

新公司執行長將由前任共和黨加州聯邦眾議員努尼斯(Devin Nunes)出任，董事會成員包括川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)。曾於川普任內擔任美國貿易代表的賴海哲(Robert Lighthizer)以及川普任內小型企業署署長琳達‧麥馬洪(Linda McMahon)則擔任獨立董事。

報導指出，「真實社群」存有步上其他迷因股(meme stocks)後塵的隱憂，也就是股價在散戶力捧之下狂漲卻後繼無力。

新聞辭典／空殼公司又稱「空白支票公司」

這兩年出現一種稱為「SPAC」的公司型態，是Special Purpose Acquisition Company的簡稱，中文譯為「特殊目的收購公司」，又稱「空白支票公司」(blank-check firms)，或俗稱空殼公司，是從投資者籌集資金並公開交易的空殼公司，其唯一目的是與私人公司合併、使其上市。

投資者買賣SPAC股票就跟處理其他股票一樣，推測某特定SPAC公司可能購買哪一家公司、或者承諾購買的公司將會如何表現。

一旦監管機構和投資者批准交易，被收購的那一家公司將取代SPAC在股票市場上市。

由於股價暴跌和監管審查，在數百家新創公司2020 年和2021年一窩蜂上市的泡沫破滅後，近年來涉及SPAC的此類合併已減少。

在許多交易中，低股價侵蝕公司藉由這種方式上市所籌集的現金量，進而降低合併吸引力。

川普 投資 華爾街

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