印太司令否認美軍常駐金門 稱將評估台灣民防實力

美國陸軍綠扁帽特種部隊與台灣陸軍航空特戰指揮部，在台灣山區舉行每年固定的「互動操演」。(本報資料照片)

美國印太司令部司令阿基里諾(John C. Aquilino)20日在聯邦眾院 軍委會聽證會上，否認軍聞網站SOFREP日前報導美軍已派綠扁帽特種部隊人員「常駐」金門的報導，他指該報導「不實，美軍目前並未在那常駐」。他還表示，中共解放軍 正按照中國國家主席習近平的指示，在2027年前做好攻台準備。

美國「2023年財政年度國防授權法」(NDAA)實施後，今年起美國陸軍特種行動部隊「綠扁帽」顧問「長駐」台灣金門、澎湖陸軍兩棲營，並不定期駐訓各特戰營。本報系今年2月獨家披露此一訊息後，台國防部 當時表示，NDAA內容是協助台灣制定全面培訓與制度化能力，涉外軍事交流均依年度計畫執行，相關細節不予評論。

幾位進駐金門兩棲營與在台安全合作旅的美籍現役軍人，曾赴金門水頭美軍顧問殉職紀念碑致敬獻花，留下部隊徽章。徽章分別是美軍綠扁帽部隊第一總隊第二大隊A中隊(左)與第五安合旅(右)。(記者洪哲政／翻攝)

台國防部長邱國正當時說，這些都是固定交流，學習美軍長處、改善國軍缺點。台外交部感謝美方對台灣長期安全承諾堅定。

不過美方20日否認美軍「常駐」金門，並未否認「長駐」。台國防部昨也發布新聞稿表示，感謝友盟國家，長期以來對強化台灣自我防衛能力的協助，所謂「有他國軍隊駐軍我國」的說法，是錯誤訊息。

阿基里諾及五角大廈印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)等人，出席眾院針對美國在印太安全威脅的聽證會。瑞特納表示，今年至明年的總統預算，以及國會考慮中的國安補充預算，皆強化對外軍事融資與總統提取權的回填，美方正盡最大努力履行台灣關係法的對台安全承諾。

民主黨眾議員潘內達引述報導提到，美陸軍綠扁帽部隊基於2023財政年度國防授權法(NDAA)常駐金門協訓國軍，而美軍特種部隊過去僅臨時派駐。阿基里諾對此表示，「這篇報導是不正確的，美軍現在並沒有常駐那裡」。潘內達追問是否指金門，阿基里諾說「沒錯」。

共和黨眾議員蓋茨則擔憂國軍遭解放軍滲透，台灣現役和後備軍人不足以對中國大陸構成可恃戰力，並詢問阿基里諾美國國防部是否計畫對台灣的民防實力進行評估。阿基里諾表明「絕對有」，但不願稱相關計畫為「豪豬戰略」，只說美方依台灣關係法提供訓練，讓台灣能在發生衝突時自衛。至於兩岸若激烈衝突，五角大廈評估屆時將有多少台灣民眾參戰？阿基里諾坦言他未掌握相關數字。

此外，阿基里諾也說，所有跡象均顯示，解放軍正執行習近平的指示，亦即在2027年前做好侵台準備。這呼應阿基里諾前任的戴維森2021年曾在國會聽證會宣稱，解放軍恐在2027年具備攻台能力。