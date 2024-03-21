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多管齊下 德州5方式槓聯邦邊境政策

多管齊下 德州5方式挑戰聯邦邊境政策

編譯陳韻涵／綜合20日電
德州根據州法SB4，可以讓州警直接逮捕無證客，該法現已成了兩黨及司法攻防的焦點。（美聯社）
德州根據州法SB4，可以讓州警直接逮捕無證客，該法現已成了兩黨及司法攻防的焦點。（美聯社）

德州移民問題方面透過五方式挑戰聯邦，分別是孤星行動(Operation Lone Star)、州參議會四號法案(SB4)、美墨邊境城市伊戈帕斯(Eagle Pass)行動、美墨邊界格蘭德河(Rio Grande)設鐵絲屏障，並把移民送往北部。 

華盛頓郵報分析，德州州長艾伯特(Greg Abbott)多管齊下對抗拜登政府的邊境政策，在選舉年將破紀錄的無證移民湧入形塑為核心政治議題；艾伯特的多項行動招致法律訴訟，因邊境議題向來是憲法與聯邦政府的管轄範圍。 

孤星行動

孤星行動是艾伯特的數十億元邊境安全計畫，廣受保守派歡迎，卻遭人權團體批評。

艾伯特2021年3月針對無證移民和毒梟宣布緊急狀態時啟用孤星行動，讓他有權調派數千名國民兵和州警至邊境。

孤星行動不只讓德州執法人員戍守格蘭德河，州與地方執法人員獲准監禁越界的無證移民，另有資金興築邊境牆。

SB4

德州去年通過參議會四號法案(SB4)，裁定跨越美墨邊境的無證移民觸犯州法，賦予州官員逮捕與遣返無證移民的權力。

共和黨稱此法有其必要，因為拜登政府無力阻止創紀錄的無證移民湧入。

主審法官2月底裁定SB4違憲，而第五巡迴上訴法院的保守派法官擋下最高法院裁定SB4可執行的決定。

派兵掌伊戈帕斯

美墨邊境城市伊戈帕斯(Eagle Pass)成為德州以激進邊境安全政策對抗聯邦政府的核心，大量無證移民2021年來選擇格蘭德河較淺河段進入美國。

艾伯特部署帶刺鐵絲網並在河面設置浮動屏障，國民兵接管市政公園，阻止聯邦邊境探員接近河岸。

其他共和黨州派兵協助巡邏，部分居民不滿德州接管當地，但民選官員多次投票允許德州逐步將邊境軍事化。

格蘭德河鐵絲圍欄

艾伯特去年在靠近伊戈帕斯的格蘭德河岸架起鐵絲網，遏止無證移民。

聯邦政府稱尖銳的鐵絲圍欄讓許多無證移民頭破血流且危害邊境巡邏隊員的安全。

德州控告聯邦禁止邊境探員移除鐵絲網，支持德州的地方法官則認為鐵絲網有效阻止偷渡客；下級法院駁回德州在訴訟期間阻止邊境巡邏隊員觸及國界或移動圍欄的要求。

德州上訴到第五巡迴法院，該院下達暫時禁制令，禁止邊境巡邏隊員破壞或移動圍欄；支持聯邦的最高法院則稱邊境探員可移除圍欄，直到法律爭端解決。

把無證移民往北送

艾伯特2022年4月起用巴士把10多萬無證移民送往北部至少六個民主黨城市，包括紐約、華盛頓和芝加哥，成為在全國層面最明顯的邊境行動。

艾伯特此舉讓過往以收容無證移民為榮的城市感到壓力，許多無證移民在等待庇護申請期間無法工作。

收容城市的居民抗議市府在其社區設置無證移民收容所，民選官員則稱照顧無證移民的費用耗盡公帑。

德州政府去年在靠近伊戈帕斯的格蘭德河岸架起鐵絲網，遏止無證移民。（美聯社）
德州政府去年在靠近伊戈帕斯的格蘭德河岸架起鐵絲網，遏止無證移民。（美聯社）

移民 德州 聯邦政府

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