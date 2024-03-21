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多管齊下 德州5方式槓聯邦邊境政策

聯邦上訴法院聽審德州逮無證客新法 3法官意見不一

記者顏伶如／綜合報導
德州准許州警逮捕州內無證客的新法，聯邦第五巡迴上訴法院19日晚再次喊凍，德州國民兵20日在邊防要站伊格爾佩斯鎮站崗，隨時待命。(路透)
德州准許州警逮捕州內無證客的新法，聯邦第五巡迴上訴法院19日晚再次喊凍，德州國民兵20日在邊防要站伊格爾佩斯鎮站崗，隨時待命。(路透)

德州新法允許警察拘捕、驅逐無證移民是否違憲，正由聯邦第五巡迴上訴法院審理中，由於三名法官組成的審議庭意見不一，德州新法能否實施、何時上路，目前都是未知數；這起案例的判決涉及各州是否有權自行訂定移民法規，但法官在20日聽審結束後並未透露何時可望宣布裁決。

根據德州新法「州參議會四號法案」(SB4)，非法入境將觸犯州法，德州地方官員有權拘捕、驅逐出境；新法19日獲最高法院同意實施，但數小時之後，深夜時分就被聯邦第五巡迴上訴法院擋下。

最高法院與聯邦第五巡迴上訴法院都還沒有處理「州參議會四號法案」是否違憲的爭議。過去100多年來的法院判例，有關美國邊界畫分與管理，向來都是聯邦政府單獨管轄。

「州參議會四號法案」去年在州議會通過之後，12月經共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)簽署生效，原訂今年3月實施，但拜登政府與移民權益倡議團體對德州新法提告，司法角力戰因此展開。

前總統布希(George W. Bush)任命的首席法官李奇曼(Priscilla Richman)對德州新法展現質疑。李奇曼發言時指出，過去從來沒有任何州主張有權將移民驅逐出境，對於德州如何落實驅逐提出問題，也提到申請庇護者應該受到的聯邦保護如何兼顧。

前總統川普任命的法官歐哈姆(Andrew S. Oldham)則提出質疑說，是否新法所有條款都將立即被視為無效。他說：「我們並不知道新法將如何落實。」

拜登任命的法官拉米雷茲(Irma Carrillo Ramirez)在聽審中並未發言，華爾街日報分析，如果其他兩位法官意見相左，拉米雷茲可能成為關鍵一票。

法官詢問新法執行層面的許多具體細節，代表德州政府出庭的德州總律師(Solicitor General)尼爾森(Aaron Nielson)經常無法回答。尚待釐清最主要的爭議則是德州將如何遣返移民。法規規定，不分國籍的無證客將一律帶到入境哨遞解，但墨西哥已經表示不會接收德州遞解出境的無證客。

德州 移民 拜登

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