我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

水原涉賭風波後首現身 大谷翔平不發一語 快步離開飯店

多管齊下 德州5方式槓聯邦邊境政策

2024大選焦點 川普表態支持15周墮胎禁令

編譯尤寶琪／綜合20日電
擬代表共和黨角逐白宮的前總統川普表示，他傾向支持頒布全國性禁令，禁止懷孕15周後墮胎。(路透)
擬代表共和黨角逐白宮的前總統川普表示，他傾向支持頒布全國性禁令，禁止懷孕15周後墮胎。(路透)

共和黨總統參選人川普表態，他傾向支持頒布全國性禁令，禁止懷孕15周後墮胎，但支持遭到性侵、亂倫和母體生命受到威脅等情況下，可實施墮胎。

路透報導，墮胎議題預計將成為一些選民在2024年總統大選中關注的焦點，川普試圖在這次選舉中，擊敗爭取連任的民主黨總統拜登，重回白宮。

「全國性15周墮胎禁令」的呼籲，很可能會讓墮胎辯論的正、反雙方都感到不滿；保守派認為15周時間過於寬鬆，而墮胎權擁護者則反對任何形式的全國性墮胎禁令。

共和黨川普在總統任內，共任命了三位保守派法官進入最高法院，在2022年獲得足以推翻保護墮胎權「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)所需的多數席位，但川普在任內並未簽署全國性墮胎禁令。

川普在19日接受WABC廣播電台節目「Sid & Friends in the Morning」訪問時透露其支持態度：「現在我們同意15周，我正在考慮這一點。這是很合理的結果，就連強硬派都同意，看起來15周是一個大家都認同的數字。」

川普說他支持涉及性侵、亂倫或拯救母體性命等例外情況下可實行墮胎，且表示多數共和黨人也都支持這一看法；川普說，他告訴支持更強硬立場的共和黨人：「問題是，你必須贏得選舉，否則，你就只能回到原點。」

拜登競選團隊在最高法院推翻承認婦女憲法墮胎權的「羅訴韋德案」裁決後，將矛頭指向共和黨在各州對生育權的限制；各界普遍認為，是選民的強烈反對，限制了共和黨在隨後的國會選舉中取得的進展。

最高法院裁決允許各州對此自行決定；作為回應，共和黨在近20個州頒布了限制性墮胎法；「紐約時報」(The New York Times)2月報導指出，川普曾私下表示支持16周墮胎禁令。

儘管川普過去幾個月來，一直在說某些州的六周禁令過於嚴厲且在政治上有害；但他在爭取共和黨提名期間，每當有競爭對手呼籲採取更嚴格的做法時，川普都不願澄清自己對全國禁令的立場。

墮胎 川普 共和黨

上一則

多管齊下 德州5方式挑戰聯邦邊境政策

下一則

大谷翔平隨身口譯遭控偷錢賭博 道奇隊：已開除

延伸閱讀

川普不考慮破產解套 惟恐破壞商業強人形象傷選情

川普不考慮破產解套 惟恐破壞商業強人形象傷選情
拜登搖擺州造勢拉票 批川普鄙視拉丁裔人口

拜登搖擺州造勢拉票 批川普鄙視拉丁裔人口
一洲焦點／無證客德州法律拉鋸戰、川普「血流成河」說

一洲焦點／無證客德州法律拉鋸戰、川普「血流成河」說
哈利王子自曝曾吸毒 川普放話：當總統「不排除驅逐出境」

哈利王子自曝曾吸毒 川普放話：當總統「不排除驅逐出境」

熱門新聞

房仲業者通常抽取6%購屋佣金，但根據最新的訴訟和解，待法官批准，未來買房費用可望降低，甚至不用透過房介。（美聯社）

房市大地震 房仲協會將取消6%售屋佣金 可望拉低房價

2024-03-16 02:30
部分房屋仲介公司已試行新的低佣金方式，不過買家須自己做功課，賣家有可能較難脫手。(美聯社)

房仲試行「低佣金」模式 對買賣雙方都有影響

2024-03-18 13:47
王室發布的凱特王妃與子女合照，她摟住女兒腰部的左手，卻未戴戒指，引發猜疑。(美聯社)

凱特王妃「消失了」…威廉王子爆婚外情？主流媒體跟進

2024-03-16 02:25
許多享受Medicaid福利的老人過世後，家屬會收到州政府的帳單，向他們追討醫療費用。(美聯社)

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

2024-03-18 12:40
美國6%的房仲佣金，堪稱全世界最貴，多數國家為1%-3%，每年有1000億美元流入房仲口袋。（美聯社）

取消佣金6% 購屋有4個影響 百萬名仲介恐失業

2024-03-16 02:28
確保醒來不是由外部因素引起的也很重要。優化睡眠環境，如控制噪音、光線和溫度，有助於提高睡眠質量。（Pexels）

快看世界／為什麼你總是在半夜三點醒來？

2024-03-12 17:17

超人氣

更多 >
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除
世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？
浴室這4個缺點 恐影響售屋

浴室這4個缺點 恐影響售屋
廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了