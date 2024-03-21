2024大選焦點 川普表態支持15周墮胎禁令

擬代表共和黨角逐白宮的前總統川普表示，他傾向支持頒布全國性禁令，禁止懷孕15周後墮胎。(路透)

共和黨 總統參選人川普 表態，他傾向支持頒布全國性禁令，禁止懷孕15周後墮胎 ，但支持遭到性侵、亂倫和母體生命受到威脅等情況下，可實施墮胎。

路透報導，墮胎議題預計將成為一些選民在2024年總統大選中關注的焦點，川普試圖在這次選舉中，擊敗爭取連任的民主黨總統拜登，重回白宮。

「全國性15周墮胎禁令」的呼籲，很可能會讓墮胎辯論的正、反雙方都感到不滿；保守派認為15周時間過於寬鬆，而墮胎權擁護者則反對任何形式的全國性墮胎禁令。

共和黨川普在總統任內，共任命了三位保守派法官進入最高法院，在2022年獲得足以推翻保護墮胎權「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)所需的多數席位，但川普在任內並未簽署全國性墮胎禁令。

川普在19日接受WABC廣播電台節目「Sid & Friends in the Morning」訪問時透露其支持態度：「現在我們同意15周，我正在考慮這一點。這是很合理的結果，就連強硬派都同意，看起來15周是一個大家都認同的數字。」

川普說他支持涉及性侵、亂倫或拯救母體性命等例外情況下可實行墮胎，且表示多數共和黨人也都支持這一看法；川普說，他告訴支持更強硬立場的共和黨人：「問題是，你必須贏得選舉，否則，你就只能回到原點。」

拜登競選團隊在最高法院推翻承認婦女憲法墮胎權的「羅訴韋德案」裁決後，將矛頭指向共和黨在各州對生育權的限制；各界普遍認為，是選民的強烈反對，限制了共和黨在隨後的國會選舉中取得的進展。

最高法院裁決允許各州對此自行決定；作為回應，共和黨在近20個州頒布了限制性墮胎法；「紐約時報」(The New York Times)2月報導指出，川普曾私下表示支持16周墮胎禁令。

儘管川普過去幾個月來，一直在說某些州的六周禁令過於嚴厲且在政治上有害；但他在爭取共和黨提名期間，每當有競爭對手呼籲採取更嚴格的做法時，川普都不願澄清自己對全國禁令的立場。