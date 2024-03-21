華時：川普擬提20名大法官人選 重返白宮有大用

前總統川普(左)據信正在設計新的最高法院擬用大法官名單，以備自己11月再當選總統之後所用。圖為他19日與前第一夫人梅蘭妮亞在佛州出席初選拜票行程。(美聯社)

華盛頓時報(Washington Times)獨家報導指出，前總統川普 正在設計新的最高法院擬用大法官 名單，以備自己11月再當選總統之後所用，這一招複製他2016年贏得保守派支持的策略，最後讓他重塑最高法院，以及更廣的聯邦司法系統。

作為共和黨準總統候選人，川普也建議拜登總統公布他自己的名單，供選民有機會比較。

川普的名單裡有20人。他19日向「華時」透露，準備匯集約20名的法官名單，都是好法官；他認為對外透露心目中的大法官人選很重要，人們都說，這種名單助他上次勝選，而坦白講，他認為拜登也在做同樣的事。

川普表示，不急著公布名單，但選舉前會公告周知；他也拒絕透露自己與哪些人諮商而組織名單。

2016年，川普與久任「聯邦主義社團」(Federalist Society)副主席的李歐(Leonard Leo)密切合作，提出他的大法官名單。在此之前，李歐曾協助布希總統，任命首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)與大法官艾利托(Samuel A. Alito Jr.)。

2016年李歐協助列出第一張大法官名單，同年5月川普對外公開，接下來又在9月翻修名單，搶在11月選舉之前公布。

因為前大法官史卡利亞(Antonin Scalia)2016年2月去世，挑選大法官一事的分量加重。時任總統歐巴馬打算挑人補全出缺席次，但當時參院多數黨領袖麥康諾帶頭拒絕為歐巴馬提名的人辦聽證會，認為該席次應由選民及他們選出來的總統來決定。

川普列出大法官擬提名人，出力平息保守派的憂心，不會因川普過去沒從政紀錄，又曾支持墮胎，而不投票 給他。

根據2016年投票的出口民調，21%選民認為最高法院是他們決定投票時，最重要的考量因素，這部分人中56%投給川普。「華時」估計，投給川普的人中，26%認為最高法院對他們的決定影響最大。

大法官戈薩奇(Neil M. Gorsuch)本不在川普2016年5月的名單上，但登上了9月名單。戈薩奇獲參院同意之後，2017年年底川普公布新增大法官名單，其中有法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)，他在2018年以50票同意、48票反對，成為川普任命的第二位大法官。