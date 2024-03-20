綠能新規影響／電動車價格有望下降 擬推更多車款

政府將擴大加強市場動力讓汽車產業朝向電池能源發展。圖為豐田電動車。（美聯社）

紐約時報報導，拜登 政府20日公布的乾淨空氣新規，雖然約束力不如某些環保學者主張的標準，但專家認為還是能夠發揮強大效果，對於未來幾年的新車製造帶來影響。

政府將擴大加強市場動力讓汽車產業朝向電池能源發展，汽車製造商將獲得強烈誘因，販賣款式種類更多、價格更平民化的電動車 ，不再以向來稱霸汽車銷售市場的昂貴休旅車為主。

對推動電動車普及化扮演重要角色的加州 空氣資源董事會(California Air Resources Board)前任副執行長塞加爾(Craig Segall)說，新規推出代表今後將有更多電動車款式，價格也將降低。

塞加爾分析，對於汽車製造商來說，致勝之道在於所有銷售項目都要包括電動車。

雖然電動車銷售速度趨緩，但銷售成長還是遠遠超過使用石化油料的汽車。電動車售價已經大幅價低，當車商製造流程更加順利、電池與原物料價格都下跌之後，電動車價格可望進一步調降。

「零排放運輸協會」(Zero Emission Transportation Association)執行主任高爾(Albert Gore III)表示，協會成員正在增加產量，環保署20日公布的規定並未要求降低生產速度。「零排放運輸協會」成員包括電動車龍頭特斯拉(Tesla)與其他電動車製造商，還有電池製造商、充電站公司及供應商。

「凱利藍皮書」(Kelley Blue Book)統計顯示，今年2月電動車新車價格平均為5萬2314元，比其他種類新車貴了大約5000元。不過，今年2月電動車新車價格比一年前同期便宜大約13%，比1月間價格則減少約2500元。電動車二手車降價幅度則更大。

市場分析師說，隨著電池價格降低，電動車售價也變得越來越便宜。「國際清潔運輸委員會」(International Council on Clean Transportation)指出，電動車電池組價格到了2030年時，估計將比2022年便宜40%。