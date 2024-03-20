歷時21年 香港完成23條立法 進入國安雙法時代

香港立法會19日三讀通過基本法23條立法「維護國家安全條例」，將在本月23日刊憲和生效。香港自此進入國安雙法階段。（歐新社）

香港 立法會19日加開會議，以約10小時完成基本法23條立法條例草案的二讀、三讀，名為「維護國家安全條例」獲得立法會全票通過。香港特首李家超在三讀通過後即時到立法會會議廳發言，宣布通過的法案會在本月23日（香港時間）刊憲和生效。香港自此結束23條立法爭議，將進入國安雙法，即北京制定的香港國安法、香港本地立法的國安條例階段。

香港立法會一致通過維護國安條例後，香港將進入國安二法的新歷史階段。（新華社） 香港立法會19日89席議員一致投下贊成票，完成國安條例立法，甚至立法會主席梁君彥也破例投下一票，沒有一票反對。（歐新社）

香港基本法23條要求香港主權移交後完成國安本地立法，在第一次立法挫敗歷時21年，今年1月港府 提交立法諮詢文件，2月底諮詢一個月期滿，港府3月加快節奏，由港府提交的立法草案於3月8日首讀起計算，至恢復二讀不足半個月，為本屆立法會最快一次。

香港立法會19日上午恢復基本法23條立法二讀辯論，在對港府提交的維護國家安全條例草案進行約七小時辯論、88名立法會議員發言後，在下午約4時10分，全體通過23條立法草案二讀。

其後會議進入全體委員會審議，一併辯論草案原條文和港府提出的91項修訂。然後進入立法草案的三讀階段，在傍晚七時前立法會進行三讀表決，以89名出席者全票通過基本法23條立法，立法會主席梁君彥亦破例投下贊成票。

香港特區政府保安局長鄧炳強出席立法會，23條通過後，香港的國安問題將有中央及地方兩套國安法管理。（美聯社）

港府保安局長鄧炳強在表決通過後說，草案通過不代表工作已完成，正緊鑼密鼓安排解說，推廣23條和國家安全事項，並會繼續在網上更新條例資訊，鼓勵大眾增加對條例了解，幫助條例實施。

立法會主席梁君彥在大會上稱，認同李家超說「早日完成立法，國家安全早日得到保障」，指社會希望盡快完成立法，因此特別加開會議處理草案餘下立法程序。

根據程序，二讀及三讀辯論每名議員只可發言一次，時限分別為十分鐘及三分鐘，在全體委員會審議階段議員發言最長五分鐘，次數不限。議員會前被提醒，審議發言不超過五分鐘，爭取當日完成三讀審議和表決。

事後證實，88名出席的立法會議員全部發言，主要內容是表示支持立法，最後也全部投下贊成票。

港府多名主要官員出席大會，政務司長陳國基提前逐一向議員發訊息，懇請投下支持票，讓香港能盡快落實主權移交近27年來未完成的任務。