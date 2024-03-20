今年最重民生議題 威州選民不滿高通膨 大選投票恐不利拜登

選民今年最在意的是民生議題。圖為美國總統拜登19日在內華達州雷諾市向支持者拜票。(美聯社)

多項民調顯示，選民在意通膨，尤其是日用與食品等雜貨的價格，就連食品價格屬全美最低的威斯康辛州 居民也不滿高通膨，且因此決定秋季大選投票意向。

華盛頓郵報報導，54歲的唐恩‧莫爾(Dawn Mohr)上周在威斯康辛州希博伊根市(Sheboygan)的小豬商店(Piggly Wiggly)購買6元的豬排，隨即想起她痛恨購物。

她對著一瓶3.09元的可樂搖頭說，「每樣東西都很貴」，感嘆「過去美好的拜登 」(Good ol' Biden)。

莫爾擔任居家照護員的時薪17元，過去兩年只調漲80美分，讓她逐漸難以負荷生活開銷。

莫爾表示，今年大選無疑會再次投給前總統川普 ，每一次上超市都讓她更肯定投票意向。

她說：「川普當總統的時候沒有通膨，我們買得起食物。」

小豬商店碳酸飲料區的顧客情緒，凸顯選民今年最在意的民生議題。

威斯康辛州是中西部製造業重鎮，廚房衛浴產品製造商科勒(Kohler)和食品大廠強生威爾(Johnsonville)和薩金託食品(Sargento Foods)總部都在附近，各大工廠的職缺穩定釋出，該州失業率2.1%，是全美失業率最低的州之一。

當地工作薪資高、失業率低，還有全美最低的天然氣、食品和房屋價格，但威斯康辛州希博伊根市居民和全美各地民眾一樣，為過去4年上漲25%的雜貨價格所困，日常花費讓他們不滿經濟現況。

維列耶蒂(Stefano Viglietti)表示，「通膨正在下降，但物價仍在上漲，人們感受得到」。維列耶蒂與妻子在希博伊根市經營三家餐廳和一家義大利市場，他說：「人們依舊關切價格，這裡的居民不是億萬富翁，他們是中產階級，當雞蛋或牛奶漲價，他們就必須調整其他開銷。」

華盛頓郵報記者在3間商店訪問超過36名消費者，結果幾乎所有人都認為食物價格高昂是目前主要的財務障礙。

許多人表示，會投給上次支持的候選人，因為川普提振經濟，或重視拜登總統在墮胎權等議題的立場。

另有33%的受訪者表示，通膨讓他們改變投票意向，還有人因為食品漲價而考慮首次投票。

威斯康辛州是全美六大搖擺州之一，搖擺州將決定誰能出任總統。

2月由馬凱特法學院(Marquette Law School)所做的民調顯示，威斯康辛州選民對拜登和川普的支持率都落在49%，而該州2016年支持川普，2020年支持拜登。