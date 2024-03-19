我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺94歲亞裔婦兇手只判5年緩刑 華人社區不滿處分寬鬆

川普付不出4.5億擔保金 資產恐遭扣押

大法官澆共和黨冷水 傾向支持拜登政府「限制社媒假消息」

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府要求社群平台應該要封鎖傳遞不實訊息的帳戶，遭到保守派的反對，認為是侵犯言論自由。（美聯社）
拜登政府要求社群平台應該要封鎖傳遞不實訊息的帳戶，遭到保守派的反對，認為是侵犯言論自由。（美聯社）

有關新冠病毒、選舉舞弊等爭議言論，聯邦政府對於不當發文或不實貼文掌握多少規範權限，共和黨執政州展開司法挑戰，指控拜登政府控制社群平台；最高法院18日口頭辯論時，大法官立場似乎傾向支持拜登政府，判決結果將在數位時代為言論自由訂定標準。

代表路易斯安納州、密蘇里州等共和黨執政州的律師，18日在最高法院「莫爾西訴密蘇里案」(Murthy v. Missouri)口頭辯論指控拜登政府官員以違憲手段，透過社群媒體平台打壓保守派觀點。

下級法院裁決共和黨執政州勝訴，但裁定被最高法院擋下，暫緩實施。

多位大法官18日發言指出，判決若對共和黨執政州有利，聯邦政府官員與社群平台之間的經常互動恐將受到影響。

路易斯安納州總律師(solicitor general)阿奎納加(J. Benjamin Aguiñaga)提問道，聯邦調查局(FBI)是否能打電話給臉書(Facebook)與X平台，鼓勵這些社群媒體公司移除某些未經當事人同意的人肉搜索(doxxing)惡意發文。保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)則對阿奎納加的提問內容感到驚訝，她說：「你知道聯邦調查局多常打這種電話嗎？」

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)發言時則說，如果裁決共和黨執政州勝訴，將代表「典型的每日溝通突然被認為是有問題的」。

共和黨執政州向法院主張，白宮公關室人員、美國公共衛生局長、聯邦調查局及國土安全部網路安全局都是逼迫社群媒體平台必須為網路內容做出改變的政府機關。

阿奎納加在口頭辯論中說，紀錄顯示，政府機關一再對社群媒體平台施壓，企圖打壓數百萬美國民眾的言論。

自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)說，假設某項網路大挑戰活動導致愈來愈多青少年跳樓，政府是否應該介入。阿奎納加回答說，光是政府機關鼓勵社群媒體採取動作的要求，就已經侵犯言論自由。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)對共和黨執政州論述的接納度最高。

共和黨 大法官 社群媒體

上一則

小羅伯‧甘迺迪被指擬找華裔女企業家搭檔 她曾與馬斯克傳緋聞

下一則

納瓦羅陳情被大法官否決 將成川普前顧問入獄第一人

延伸閱讀

上月募到5300萬元…拜登籌款1.55億元 遠超川普

上月募到5300萬元…拜登籌款1.55億元 遠超川普
拜登再與內唐亞胡通話 商討加薩情勢及援助措施

拜登再與內唐亞胡通話 商討加薩情勢及援助措施
81歲拜登戲謔77歲川普老、精神狀態不適任總統

81歲拜登戲謔77歲川普老、精神狀態不適任總統
南韓辦第3屆民主峰會 尹錫悅：AI製造假消息威脅民主

南韓辦第3屆民主峰會 尹錫悅：AI製造假消息威脅民主

熱門新聞

房仲業者通常抽取6%購屋佣金，但根據最新的訴訟和解，待法官批准，未來買房費用可望降低，甚至不用透過房介。（美聯社）

房市大地震 房仲協會將取消6%售屋佣金 可望拉低房價

2024-03-16 02:30
王室發布的凱特王妃與子女合照，她摟住女兒腰部的左手，卻未戴戒指，引發猜疑。(美聯社)

凱特王妃「消失了」…威廉王子爆婚外情？主流媒體跟進

2024-03-16 02:25
美國6%的房仲佣金，堪稱全世界最貴，多數國家為1%-3%，每年有1000億美元流入房仲口袋。（美聯社）

取消佣金6% 購屋有4個影響 百萬名仲介恐失業

2024-03-16 02:28
確保醒來不是由外部因素引起的也很重要。優化睡眠環境，如控制噪音、光線和溫度，有助於提高睡眠質量。（Pexels）

快看世界／為什麼你總是在半夜三點醒來？

2024-03-12 17:17
部分房屋仲介公司已試行新的低佣金方式，不過買家須自己做功課，賣家有可能較難脫手。(美聯社)

房仲試行「低佣金」模式 對買賣雙方都有影響

2024-03-18 13:47
建商正在配合住房市場，轉型改革，住出價位較低、房積稍小的連棟式公寓住房。(美聯社)

首購族沒錢 建商改蓋小巧房 新屋面積創14年新低

2024-03-11 02:26

超人氣

更多 >
糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多
理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫
Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房
「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了

「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了
車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人