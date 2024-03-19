大法官澆共和黨冷水 傾向支持拜登政府「限制社媒假消息」

拜登政府要求社群平台應該要封鎖傳遞不實訊息的帳戶，遭到保守派的反對，認為是侵犯言論自由。（美聯社）

有關新冠病毒、選舉舞弊等爭議言論，聯邦政府對於不當發文或不實貼文掌握多少規範權限，共和黨 執政州展開司法挑戰，指控拜登政府控制社群平台；最高法院18日口頭辯論時，大法官 立場似乎傾向支持拜登政府，判決結果將在數位時代為言論自由訂定標準。

代表路易斯安納州、密蘇里州等共和黨執政州的律師，18日在最高法院「莫爾西訴密蘇里案」(Murthy v. Missouri)口頭辯論指控拜登政府官員以違憲手段，透過社群媒體 平台打壓保守派觀點。

下級法院裁決共和黨執政州勝訴，但裁定被最高法院擋下，暫緩實施。

多位大法官18日發言指出，判決若對共和黨執政州有利，聯邦政府官員與社群平台之間的經常互動恐將受到影響。

路易斯安納州總律師(solicitor general)阿奎納加(J. Benjamin Aguiñaga)提問道，聯邦調查局(FBI)是否能打電話給臉書(Facebook)與X平台，鼓勵這些社群媒體公司移除某些未經當事人同意的人肉搜索(doxxing)惡意發文。保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)則對阿奎納加的提問內容感到驚訝，她說：「你知道聯邦調查局多常打這種電話嗎？」

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)發言時則說，如果裁決共和黨執政州勝訴，將代表「典型的每日溝通突然被認為是有問題的」。

共和黨執政州向法院主張，白宮公關室人員、美國公共衛生局長、聯邦調查局及國土安全部網路安全局都是逼迫社群媒體平台必須為網路內容做出改變的政府機關。

阿奎納加在口頭辯論中說，紀錄顯示，政府機關一再對社群媒體平台施壓，企圖打壓數百萬美國民眾的言論。

自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)說，假設某項網路大挑戰活動導致愈來愈多青少年跳樓，政府是否應該介入。阿奎納加回答說，光是政府機關鼓勵社群媒體採取動作的要求，就已經侵犯言論自由。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)對共和黨執政州論述的接納度最高。