輝達GTC大會 黃仁勳推新AI晶片 Blackwell速度更快

黃仁勳拿著新的Blackwell晶片(左)，右邊其前身H100。（美聯社）

輝達 (Nvidia)年度GTC大會(GPU Technology Conference)18日於加州聖荷西登場，可說是今年最重要的人工智慧(AI )盛會之一，各界關注輝達發布的最新「Blackwell」架構晶片 將如何帶領AI發展；執行長黃仁勳表示，Blackwell將是推動這場新工業革命的引擎。

今年的GTC大會是暌違五年後，再度實體舉辦，各方科技大咖全都到齊，被喻為「AI的胡士托音樂節」。黃仁勳的開幕演講，則是議程中最重要的焦點。

雅虎財經報導，Blackwell架構是接棒兩年前的Hopper架構，以已故統計學家布萊克韋爾(David Harold Blackwell)之名命名。Hopper架構的H100及H200已成為AI應用的首選繪圖處理器(GPU)，幫助輝達過去幾季的資料中心營收飆升，最近一季達到184億元，新的B100、B200上市後無疑也將成為頂級產品。

黃仁勳在會上介紹輝達最新、功能強大的AI晶片Blackwell B200，是由2080億個電晶體組成。（美聯社）

黃仁勳在主題演講中表示，輝達30年來一直在追求加速運算，目標是實現深度學習和AI等變革性突破。「生成式AI是我們這個時代的決定性技術。Blackwell晶片將是推動這場新工業革命的引擎，而透過與世界上最活躍的公司合作，我們將實現AI在各行各業的承諾。」

Blackwell配備最高2080億個電晶體，訓練AI模型、大型語言模型(LLM)可擴展至10兆個參數；做為參考，OpenAI的GPT-3由1750億個參數組成。且Blackwell GPU將可與伺服器中央處理器(CPU)「Grace」集成，代號GB200超級晶片。GB200將比H100運行大型語言模型推論(inference)效能提升高達30倍，耗能減少高達25倍。

這可以說是直接為輝達的幾個大客戶所改良。微軟、亞馬遜、谷歌、Meta、特斯拉等巨頭目前正使用或積極開發自己的AI晶片，嘗試替代輝達產品，一方面不必再花費高昂費用，另個原因則輝達晶片非常耗電。

除了B100、B200及GB200超級晶片，輝達還公布由8個至36個GB200組成的超級電腦系統DGX SuperPOD，直接採用水冷系統而非空冷，以求更高效的散熱。輝達表示亞馬遜、谷歌、微軟、甲骨文(Oracle) 將成為首批公司，透過各自雲端平台提供Blackwell支持的服務。